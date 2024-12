Mufasa et Sonic se disputent la première place au box-office nord-américain

Le légendaire Mufasa, père du Roi Lion Simba, et le célèbre hérisson Sonic se disputent cette semaine de Noël la première place au box-office nord-américain, selon les estimations dimanche 29 décembre du cabinet spécialisé Exhibitor Relation.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les deux films d'animation des géants Disney et Paramount sont en tête du classement aux États-Unis et au Canada depuis le 25 décembre.

Le long-métrage hyperréaliste Mufasa : Le Roi Lion de Disney, qui revient sur la vie du père de Simba, s'impose en première position sur la période des cinq jours - du mercredi 25 décembre de Noël à dimanche 29 décembre- avec des recettes estimées à 63,8 millions d'USD.

Sonic 3, le film des studios Paramount talonne le roi de la savane avec 59,9 millions de dollars enregistrés sur ces cinq jours. Mais le hérisson bleu le devance sur le week-end traditionnel - de vendredi à dimanche - avec 38 millions contre 37,1 millions.

Dans l'ensemble, ce week-end de fin d'année a généré des chiffres "importants, bien que sans record", analyse David Gross, un expert du secteur. "Les sept prochains jours devraient être excellents", prédit-il.

Le film Nosferatu, tout juste sorti, les suit sur le podium. Cette fable gothique met en scène l'actrice et mannequin Lily-Rose Depp en jeune femme prisonnière de l'emprise d'un vampire.

Le film, dans lequel on retrouve également les acteurs Nicholas Hoult et Willem Dafoe, cumule 40,3 millions d'USD sur les cinq jours dont plus de 21 millions sur le week-end. Un "début remarquable pour un nouveau film d'horreur", selon David Gross.

Il est suivi de Wicked, adaptation sur grand écran de la célèbre comédie musicale de Broadway sur l'univers du Magicien d'Oz. La comédie, récemment entrée dans la course pour les Golden Globes, a engrangé plus de 31,7 millions de dollars en cinq jours.

Le dessin animé Vaiana 2 de Disney, qui signe le retour de l'héroïne polynésienne, figure lui en cinquième position, avec environ 28,3 millions d'USD de recette depuis le 25 décembre.

Voici le reste du top 10 :

6. Un parfait inconnu (23,2 millions depuis le 25 décembre / 11,6 millions sur le week-end)

7. Babygirl (7,2 millions / 4,4 millions)

8. Gladiator II (5,9 millions / 4,2 millions)

9. Homestead (5,3 millions / 3,2 millions)

10. The Fire Inside (4,3 millions / 2 millions)

AFP/VNA/CVN