Sonic 3 - le film déboule en tête du box-office nord-américain

>> Venom : The Last Dance valse en tête du box-office nord-américain

>> Wicked ensorcelle le box-office nord-américain et terrasse Gladiator II

>> L'intrépide Vaiana toujours en tête du box-office nord-américain

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette sortie est l'une des meilleures de ces dernières années en décembre, selon des spécialistes de l'industrie cinématographique.

En termes de recettes totales, le troisième opus de la série mettant en scène le hérisson - devenu célèbre grâce au jeu vidéo éponyme de Sega - va "largement dépasser" Sonic 2 et ses 405 millions d'USD amassés en 2022, d'après David Gross, un expert du secteur.

Dans ce film hybride avec des personnages animés et humains, porté par les studios Paramount, Jim Carrey interprète le scientifique fou Ivo Robotnik, avec Ben Schwartz et Keanu Reeves qui prêtent respectivement leur voix à Sonic et à son rival Shadow.

Le dernier film d'animation de Disney, Mufasa : le Roi Lion, un prélude au célèbre Roi Lion, arrive seconde et a totalisé 35 millions d'USD de vendredi 20 décembre à dimanche 22 décembre, d'après les estimations. Un moins bon départ que prévu, selon David Gross, mais Mufasa devrait toutefois profiter des vacances scolaires pour rugir un peu plus fort au box-office.

Le film, avec les voix d'Aaron Pierre, Seth Rogen, Beyoncé ou encore Donald Glover, a coûté environ 300 millions de dollars à produire et promouvoir, selon le magazine spécialisé Variety.

Le Wicked des studios Universal a engrangé 13,5 millions d'USD de plus, dépassant les 570 millions de recettes mondiales depuis sa sortie. Cette adaptation sur grand écran d'une célèbre comédie musicale de Broadway - qui serait bien placée pour les Oscars - plonge les spectateurs dans l'univers du Magicien d'Oz.

Encore en tête le week-end précédent, Vaiana 2 a chuté à la 4e place (13,1 millions). Le dernier dessin animé de Disney, qui signe le retour de l'héroïne polynésienne, a toutefois déjà engrangé près de 800 millions d'USD dans le monde.

Pour sa sortie, le thriller post-apocalyptique Homestead prend la 5e place du box-office nord-américain (6,1 millions), avec Neal McDonough et Dawn Olivieri dans l'histoire d'une famille qui fuit le chaos d'une attaque nucléaire pour trouver refuge dans la maison-forteresse d'un survivaliste excentrique.

AFP/VNA/CVN