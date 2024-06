Une professeure vietnamienne au Royaume-Uni élue académicienne de l'Academia Europaea

En tant que nouveau membre, Nguyên Thi Kim Thanh a été invitée par l'AE à assister et à présenter ses recherches lors d'une session thématique lors de sa conférence annuelle 2024 à Wroclaw, en Pologne, prévue en novembre prochain et à assister à un banquet avec le président polonais.

Créée en 1988, l'Academia Europaea est l'Académie paneuropéenne des sciences, des humanités et des lettres. Elle compte plus de 5.500 membres, parmi lesquels des experts de renom dans les domaines des sciences physiques et technologiques, des sciences biologiques et médicales, des mathématiques, des lettres et sciences humaines, des sciences sociales et cognitives, de l'économie et du droit.

Nguyên Thi Kim Thanh a espéré que cet événement contribuerait à améliorer la réputation des intellectuels et des scientifiques vietnamiens dans le monde et à les encourager à s'intégrer en toute confiance aux sciences avancées du monde.

En 1992, elle a obtenu son diplôme, a reçu un prix pour ses excellents résultats académiques en chimie à l'Université nationale du Vietnam à Hanoï et a été sélectionné pour étudier à l'Université d'Amsterdam dans le cadre d'un programme NUFFIC (l'organisation néerlandaise pour la coopération internationale dans l'enseignement supérieur), dans le cadre duquel elle s'est lancée dans une carrière dans la recherche.

Elle est devenue la première professeure vietnamienne à l'UCL en 2013 et a reçu de nombreux prix d'associations et d'académies scientifiques réputées dans le monde entier, notamment le prix IUPAC 2023 des femmes distinguées en chimie ou en génie chimique, le prix interdisciplinaire RSC 2022, le prix Thomas Graham 2023, etc.

VNA/CVN