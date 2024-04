Binh Duong et l'Australie forgent une coopération plus étroite

>> Des investisseurs japonais se joignent à un grand projet immobilier à Binh Duong

>> L'Australie et le Vietnam disposent d'un énorme potentiel de coopération

Photo : VNA/CVN

Vo Van Minh a déclaré qu'il souhaitait forger une coopération entre Binh Duong et les localités australiennes dans divers domaines, notamment l'économie, la finance, la science et la technologie, le développement des villes intelligentes, la transformation numérique, la protection de l'environnement et la formation en anglais pour les fonctionnaires et enseignants de la province.

Le diplomate a informé son hôte de la création d'une équipe de promotion des investissements à Hô Chi Minh-Ville pour renforcer la coopération en matière d'investissement entre les deux pays, dans le but de ramener l'Australie à la troisième place parmi les investisseurs étrangers au Vietnam.

L'ambassadeur a déclaré qu'il assisterait le 26 avril à la cérémonie de requiem et de réinhumation des restes des martyrs de guerre au cimetière des martyrs de Binh Duong, qui ont été retrouvés avec l'aide d'anciens combattants australiens.

Le président Vo Van Minh a partagé avec le diplomate la recherche des restes des martyrs dans la province, qui est en cours depuis près d'un mois dans le district de Bac Tân Uyên avec le soutien direct de Duncan Reid, attaché de défense adjoint à l'ambassade d'Australie au Vietnam et du vétéran Luke Johnston.

Il a déclaré que les recherches ont permis de découvrir environ 20 dépouilles qui seraient celles d'officiers et de soldats de la Division 7 de l'Armée de libération du Sud, décédés lors d'une bataille contre l'armée australienne en mai 1968.

VNA/CVN