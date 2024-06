Le Département général des douanes poursuit l’opération Dragon du Mékong

>> Mékong Dragon V a réprimé le trafic de drogue et d’animaux sauvages

Photo : VNA/CVN

L’opération Mékong Dragon est un programme d’action conjoint des agences douanières et d’autres organismes chargés de l’application de la loi dans la région.

Ce programme vise à lutter contre le commerce illégal de drogues, d’animaux et de plantes sauvages et de produits issus des espèces inscrites sur la liste de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

Co-initié par les autorités douanières du Vietnam et de la Chine, il a été lancé en 2018 avec le soutien technique de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et du Bureau régional de liaison du renseignement pour l’Asie et le Pacifique (RILO AP).

Jusqu’à présent, 25 agences douanières, organismes chargés de l’application de la loi et organisations internationales ont rejoint l’OMD 6.

Les douanes vietnamiennes, en coordination avec l’ONUDC, ont organisé une conférence à Hô Chi Minh-Ville du 16 au 18 juin pour lancer l’OMD 6 avec la participation de 64 délégués nationaux et étrangers.

Cinq phases du programme ont été réalisées de 2018 à 2023. La cinquième phase s’est déroulée du 15 avril au 16 novembre 2023, avec 1.715 cas découverts signalés par les pays membres, soit une augmentation de 111% par rapport à la quatrième phase, selon les statistiques.

Elle a été déployée au Vietnam avec 40 points de contact nationaux, dont 38 de la douane et deux de la police. Cent-vingt-trois affaires de trafic de drogue et d’animaux sauvages, ont été traitées, soit le double par rapport à l’opération précédente.

VNA/CVN