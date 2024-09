Bourse : nouvelles conditions de finances pour les investisseurs institutionnels étrangers

Photo : VNA/CVN

En conséquence, les sociétés de valeurs mobilières doivent évaluer les risques de paiement des investisseurs institutionnels étrangers pour déterminer le montant d'argent requis lorsqu'ils passent des ordres d'achat d'actions en vertu de l'accord entre les deux parties.

Si les investisseurs ne parviennent pas à effectuer le paiement intégral de leurs transactions d'achat d'actions, l'obligation de paiement du déficit sera transférée aux sociétés de valeurs mobilières auprès desquelles les investisseurs passent leurs ordres.

La circulaire No68/2024 du 18 septembre 2024 a été publié par le ministère des Finances, modifiant et complétant un certain nombre d'articles de circulaires réglementant les opérations sur titres sur le système de transactions boursières, la compensation et le règlement d'opérations sur titres, les opérations des sociétés boursières et divulgation d'informations sur le marché boursier.

