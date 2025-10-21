Bientôt la cérémonie de remise de la 2ᵉ édition du Prix de photo et de clips vidéo “La technologie du cœur"

La cérémonie de remise du Prix de photos et de clips vidéo "La technologie du cœur - Technology with Heart", ainsi que l'exposition de sa 2ᵉ édition, se tiendront le 23 octobre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

L'événement sera organisé conjointement par l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) et le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée vietnamienne (Viettel).

Lancé pour la première fois en 2024, le prix a suscité un écho favorable auprès du public et des professionnels grâce à des œuvres valorisant les contributions positives de la technologie et les histoires significatives qu'elle inspire.

Poursuivant le succès de la première édition et en application de la Résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Politburo sur la percée du développement scientifique, technologique et de l'innovation, la VNA et Viettel ont lancé en février 2025 la deuxième édition, placée sous le thème "Créativité vietnamienne - Voie vers la prospérité".

Dans ce cadre, le colloque "Source de la technologie - Germes du bonheur" a été organisé le 13 juin 2025, afin de partager des idées de contenu, de stimuler la créativité et d'explorer de nouvelles perspectives à travers le regard de chaque auteur, afin de diffuser les valeurs positives de la technologie dans la vie quotidienne.

Le comité d'organisation a reçu 1 131 photos uniques, 229 séries de photos et 122 vidéos. À l'issue des différentes phases d'évaluation, le jury a sélectionné 32 œuvres remarquables pour les récompenser, dont : 11 prix dans la catégorie séries photographiques ; 10 prix dans la catégorie photo unique ; et 11 prix dans la catégorie vidéo.

Ce prix a attiré de nombreux photographes, journalistes et vidéastes professionnels et amateurs de tout le pays. Les excellentes œuvres primées cette fois-ci exploitent les perspectives typiques des avancées scientifiques et technologiques.

VNA/CVN