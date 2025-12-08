Biathlon : Fillon Maillet brille dans la poursuite d'Ostersund, Bened 4e

D'habitude, Quentin Fillon Maillet démarre plutôt lentement, comme un diesel. A Ostersund (Suède), le vétéran français de 33 ans commence sa saison pied au plancher avec sa victoire dans la poursuite (12,5 km) dimanche 7 décembre grâce à un 18/20 derrière la carabine, au lendemain de sa troisième place au sprint.

>> Biathlon : Johannes Boe, l'autre roi de Norvège

>> Biathlon : les Françaises brillent d'entrée dans le relais d'Ostersund

Photo : AFP/VNA/CVN

Parti avec 14 secondes de retard, le Jurassien de 33 ans n'en avait plus que huit sur le leader au général Johan-Olav Botn et le Suédois Sebastian Samuelsson avant le dernier tir debout.

Ces derniers ont fait un tour sur l'anneau de pénalité quand le quintuple médaillé olympique en 2022 (deux titres) signait un sans-faute pour filer vers la victoire.

"J’aborde cette saison comme si mon palmarès était vierge, j’ai envie d’aborder ces courses-là comme si j’étais jeune, comme un athlète qui a faim. Après Pékin j’ai trop voulu défendre quelque chose", a expliqué "QFM".

Grâce à sa 16e victoire individuelle en Coupe du monde, Fillon Maillet grimpe à la troisième place du classement général de la Coupe du monde, avec 64 points de retard sur Johan-Olav Botn (245 pts).

Plus habitué à démarrer doucement, le vétéran français se réjouit de briller pour une fois dès l'ouverture de la saison.

"L’année olympique j’avais dû attendre une victoire à Hochfilzen (deuxième étape) qui m’avait libéré avant les Jeux, là ça arrive encore avant donc ça amène de la confiance" à deux mois des JO de Milan Cortina (6-22 février), a assuré le Français.

Bened 4e, Jeanmonnot passe à côté

Plus tôt dans l'après-midi, l'Autrichienne Lisa Theresa Hauser s'est imposée sur la poursuite (10 km) grâce à un sans-faute avec 2,5 secondes d'avance sur la Finlandaise Suvi Minkkinen et la Suédoise Anna Magnusson.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Autrichienne de 31 ans décroche sa sixième victoire en Coupe du monde, la première depuis la mass start du Grand-Bornand (Savoie) en décembre 2022.

"Ce sont des larmes de joie !", a savouré au micro d'Eurosport Hauser, qui prend le dossard jaune de leader au classement général avec 191 points.

Côté tricolore, la seule éclaircie pour le groupe féminin est venue de Camille Bened, 4e à 39 secondes.

"Je suis troisième du général. Je ne m'y attendais pas. Mais je prends, et même doublement", a affirmé la Française de 25 ans.

Lauréate de l'IBU Cup (échelon inférieur) l'hiver dernier, Camille Bened réalise une première étape solide à Ostersund, avec son premier podium individuel en Coupe du monde mardi lors de l'individuel (15 km).

C'est une sorte de revanche pour la Française, qui n'avait pas été épargnée par les blessures pendant son ascension. Après une saison 2022-2023 gâchée par un surentraînement, elle a enchaîné l'année suivante fracture du poignet puis du coccyx et une épaule luxée.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les autres tricolores ont été moins en vue dimanche 7 décembre, à l'image de Lou Jeanmonnot, No2 mondiale lors des deux dernières saisons.

Partie avec 55 secondes de retard sur Minkkinen, la Franc-Comtoise de 27 ans a commis quatre erreurs, une dans chaque session de tir et finit 16e à 1 min 35, avec le 4e temps de ski.

Son passage à Ostersund est donc mitigé, avec des victoires en relais (féminin et mixte) mais des courses individuelles en dessous de son niveau : 4e de l'individuel, 11e du sprint et 16e de la poursuite.

"Remettre en route la machine est plus difficile que ce que j’imaginais. Je pensais que ça allait dérouler comme la saison dernière. Il faut vraiment aller chercher cet état d’esprit", a estimé Jeanmonnot au micro de la chaîne L'Equipe.

AFP/VNA/CVN