Mondial-2026 : réveil obligatoire pour l'Angleterre, au défi d'un Mexique bouillant

Mollassons depuis le début du Mondial-2026, les "Three Lions" défient dimanche 5 juillet en 8 e de finale un Mexique bouillant dans son stade Aztéca, pour un choc qui s'annonce brutal entre l'altitude et la ferveur populaire qui porte "El Tricolor".

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après un 16e de final pénible face à la RD Congo (2-1) et un jeu qui n'a pas convaincu depuis son entrée en lice contre la Croatie (4-2), l'Angleterre, l'une des grandes nations du foot, a peut-être perdu son statut de favorite du match face au Mexique, auteur de quatre succès consécutifs sans encaisser un but. L'affiche, indécise, propose l'un des premiers chocs à enjeu majeur du tournoi.

Les Mexicains, coorganisateurs de la compétition, seront poussés par plus de 80.000 personnes dans le mythique stade Aztéca, celui des finales 1970 et 1986, que les Anglais n'ont pas fréquenté depuis leur défaite historique face à l'Argentine de Diego Maradona (2-1), et sa "main de Dieu" le 22 juin 1986.

"El Tricolor" n'a perdu que deux fois en 89 rencontres dans son enceinte fétiche.

"C'est peut-être l'une des plus belles affiches qui peut nous être proposée, défier le Mexique dans l'Aztéca", a relevé le sélectionneur allemand des Three Lions Thomas Tuchel.

Kane au sommet

En plus de la ferveur populaire - plus d'un million de personnes ont fêté la qualification en huitièmes dans les rues de la capitale - l'Angleterre va devoir s'adapter aux 2.200 mètres d'altitude du stade dans lequel la sélection locale a disputé ses deux dernières rencontres.

"Beaucoup d'obstacles nous attendent, sans même parler de l'altitude qui sera évidemment un gros désavantage parce qu'il est impossible de s'y adapter en quatre jours", a noté Tuchel.

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"D'autres défis viendront, mais nous sommes prêts. C'est peut-être une situation idéale pour nous prouver que nous sommes prêts à trouver des solutions dans la difficulté".

L'adaptation sera bien le maître mot pour la sélection de l'ancien coach de Chelsea et du Paris SG, avec le risque d'orage qui plane sur la rencontre. Après avoir étudié la possibilité d'avancer le coup d'envoi, la Fifa a maintenu le match à 18h00 (lundi 6 juillet 00h00 GMT).

Le coup d'envoi du 16e de finale entre le Mexique et l'Équateur avait dû être retardé d'une heure, en raison de forts orages qui s'étaient abattus sur la capitale.

Face à la solidité de la sélection de Javier Aguirre, et aux coups de boutoir de son attaquant Julian Quinones, les Anglais peuvent s'appuyer sur leur propre attaquant totem, Harry Kane, au sommet de son art à 32 ans.

Le joueur du Bayern Munich a déjà marqué à 72 reprises cette saison, dont cinq fois depuis le début du Mondial, avec un doublé salvateur au tour précédent en fin de match contre la RD Congo.

"J'ai déjà connu de belles périodes, mais aujourd'hui, dans l'ensemble, je dirais que je ne me suis jamais senti aussi bien sur le terrain", a-t-il déclaré dans l'émission "Lion's Den", produite par la fédération anglaise de football.

"Peu importe les situations, le type d'occasions que je me procure, je sens que je peux marquer. C'est un ensemble de choses qui s'assemblent parfaitement au bon moment", ajoute le capitaine, qui voit dans la rencontre "une occasion unique" de jouer "dans une ambiance incroyable".

AFP/VNA/CVN