Wimbledon : Jessica Pegula première qualifiée pour les quarts

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|Jessica Pegula célèbre sa victoire en huitièmes de finale à Wimbledon 2026 face à Iva Jovic.
|Photo : AFP/VNA/CVN
En grande difficulté sur son service dans le premier set, la finaliste de l'US Open 2024 a davantage réussi à conserver sa mise en jeu à partir du deuxième acte et s'est finalement imposée 4-6, 6-3, 6-1 contre sa compatriote, qui disputait à 18 ans son premier huitième de finale à Wimbledon après s'être hissée en quarts de l'Open d'Australie en janvier.
En atteignant les quarts de finale à l'All England Club, Pegula (32 ans) a égalé sa meilleure performance à Wimbledon, trois ans après s'être déjà hissée au même stade du tournoi.
Elle jouera une place dans le dernier carré contre la demi-finaliste sortante Belinda Bencic (11e) ou sa compatriote Coco Gauff (7e), qui n'a encore jamais dépassé les huitièmes à Wimbledon.
AFP/VNA/CVN