Mondial-2026

"Bruno tire mieux que moi" les penalties, se défend le Brésilien Vinícius

L'attaquant brésilien Vinícius Jr s'est défendu de ne pas avoir tiré le penalty accordé au Brésil dimanche 5 juillet lors du huitième de finale contre la Norvège, estimant que le milieu Bruno Guimaraes les tirait "mieux" que lui.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Alors que le score était encore de 0-0 à East Rutherford, dans le New Jersey, le tir de Guimaraes a été repoussé par le gardien norvégien. La Norvège s'est finalement imposée (2-1) éliminant le Brésil.

La star du Real Madrid, meilleur buteur de la Canarinha dans le tournoi avec quatre réalisations, et le sélectionneur Carlo Ancelotti ont été fortement critiqués pour avoir confié cette responsabilité à Guimaraes.

"Le coach décide à l'avance qui va tirer. Il a choisi Bruno. Je n'ai jamais été vaniteux, je n'ai jamais voulu être le meilleur buteur de la compétition et c'est pour cela que c'est Bruno qui a tiré. Il tire mieux les penalties que moi, et c'est pour ça que le coach l'a choisi", a déclaré Vini après la rencontre.

"Je n'ai jamais fui mes responsabilités. Beaucoup de gens vont dire que je n'ai pas voulu, mais je ne me suis jamais caché. Je tire les penalties au Real quand l'entraîneur me désigne. Nous devons mieux nous préparer pour la prochaine Coupe du monde et les prochains matches", a-t-il ajouté.

Carlo Ancelotti a expliqué en conférence de presse qu'il avait choisi, au vu des statistiques des joueurs sur les penalties, de confier cette tâche "d'abord à Neymar, puis Raphinha, Bruno Guimaraes et Gabriel Martinelli". Les deux premiers n'étaient pas sur le terrain en première période.

Les quintuples champions du monde ont signé leur pire performance en Coupe du monde depuis le tournoi italien en 1990, lorsqu'ils avaient chuté au même stade de la compétition.

"C'est un jour très triste pour nous, être éliminés d'une Coupe du monde est toujours un très gros coup (...) mais maintenant il faut continuer, il n'y a pas grand-chose à faire, seulement présenter nos excuses à nos supporters, qui une fois encore ont cru en nous", a déclaré l'attaquant de 25 ans.

AFP/VNA/CVN