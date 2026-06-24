Basket : Monaco s'offre un quadruplé avec James en vedette surprise

L'incroyable et tourmentée saison de l'AS Monaco Basket s'est achevée par un extraordinaire quadruplé en France, conclu par un troisième titre de champion remporté mardi 23 juin dans la salle du tenant du titre Paris (101-92), avec Mike James en invité surprise.

>> Basket : Mike James court toujours après le Graal

>> Basket : Monaco trop court en finale de l'Euroligue contre Fenerbahçe

>> Basket : Monaco arrache sa première victoire contre Paris et relance la finale

Photo : AFP/VNA/CVN

Victorieuse de la Supercoupe, de la Leaders Cup puis de la Coupe de France, l'ASM est parvenue à trouver les ressources pour remporter cette finale 3 victoires à 2, malgré les nombreuses absences et après avoir été menée 2 à 1.

Les Monégasques concluent ainsi en beauté la dernière danse qu'ils s'étaient promis de mener à son terme, en début d'année quand ont surgi les graves difficultés financières du club, qui ne doit sa survie qu'au secours de l'État princier.

Avant de se plonger vers un futur incertain et de voir cet effectif vice-champion d'Europe 2025, champion de France en 2023 et 2024, s'éparpiller aux quatre coins de l'Europe.

Ils l'ont fait en remportant ce match d'appui à Paris, prenant leur revanche sur la finale de l'an passé. Un cinquième et dernier match étouffant dont il aurait été dommage de priver les spectateurs de l'Arena porte de la Chapelle et les amateurs de basket.

Un temps, la tenue de cette rencontre a été en suspens, ou du moins avec tous ses meilleurs acteurs, puisque certains joueurs monégasques ont envisagé lundi, selon L'Equipe et Nice-Matin, de refuser de jouer en cas de suspension de Matthew Strazel et/ou Alpha Diallo.

Seul le premier a été privé du bouquet final - assis derrière le banc monégasque - pour avoir traité de "tricheur" l'arbitre Mehdi Difallah lors du match 3, vendredi. Une absence cruciale s'ajoutant à celles de Daniel Theis et Nikola Mirotic, alors que Kevarrius Hayes n'a lui pu jouer que 50 secondes.

Le boycott n'a pas eu lieu, et à la place le public a assisté à une belle histoire, le retour inattendu de Mike James, qui refusait depuis le début des play-offs de porter le maillot de la "Roca Team" pour protester contre des impayés.

27 pts pour Blossomgame

Le meneur américain, meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroligue, a enfilé au dernier moment le maillot de Strazel, dont le nom était masqué par un bandeau blanc, pour participer à cette dernière danse avec ses équipiers.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après avoir publié, le 11 juin, un message en guise d'adieux et de remerciement pour ces cinq années passées au pied du Rocher.

Entré à la 5e minute sous les huées du public, taquiné par le kop des "Parisii" au moment de tenter ses deux premiers lancers-francs ("et il est pas payé!"), James, à court de forme après plus d'un mois et demi sans jouer à 35 ans, a peu pesé sur la rencontre.

Le natif de Portland n'a tenté son premier tir, trop court, qu'en toute fin de troisième quart-temps, mais a fini par légèrement monter en température (7 pts et 7 passes décisives) : son tir primé en début de quatrième quart-temps, son seul panier dans le jeu, a participé au 12-0 qui a replacé son équipe devant (85-81) à un peu plus de huit minutes du buzzer.

Paris, avec un Nadir Hifi transparent (11 pts à 1/7 à 3 pts), n'a jamais pu revenir et a dit adieu à ses rêves de doublé à une minute de la fin (96-90) sur deux paniers des meilleurs marqueurs monégasques du soir : un tir primé de Juhann Begarin (18 pts et 9 rebonds), ministre inattendu de l'intérieur, puis un alley-oop d'Elie Okobo pour Jaron Blossomgame (27 pts).

AFP/VNA/CVN







