Mondial-2026

Le Maroc foudroie le Canada dans un deuxième acte parfait

Le Maroc, ultra-efficace en seconde période, a mis au tapis un des co-organisateurs du Mondial-2026, le Canada (3-0) samedi 4 juillet à Houston, pour s'offrir un billet en quarts de finale et un possible affrontement contre l'équipe de France.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Lions de l'Atlas, sans jus avant la mi-temps, ont retrouvé du mordant après et ils ont griffé les Canadiens avec un doublé d'Azzedine Ounahi (50e, 82e) sur leurs deuxième et troisième tirs du match.

Soufiane Rahimi a clos la marque sur l'ultime action de la partie, sur le cinquième tir de son équipe, à un moment où son adversaire était parti à l'abordage pour tenter de réduire l'écart (90e+8).

Demi-finaliste de la dernière édition en 2022, l'équipe d'Achraf Hakimi affrontera jeudi prochain 9 juillet à Boston la France ou le Paraguay.

À Houston, samedi 4 juillet, les Marocains ont donc fait un festin des quelques miettes qu'ils se sont procurées en attaque, au cours d'une rencontre mal débutée.

Ils sont en effet apparus dépassés et sans idée durant une première période où ils ont amassé bien plus de cartons jaunes (quatre) que d'occasions (une seule).

Il a fallu attendre la 28e minute pour les voir timidement tester les gants de Maxime Crépeau et le gardien d'Orlando n'a eu aucun mal à capter la frappe, lointaine et légèrement contrée, de Soufiane Rahimi.

L'attaquant du club émirati d'Al-Aïn a dû remplacer très tôt Ismael Saibari, révélation marocaine du tournoi et nouvelle recrue du Bayern Munich, sortie sur blessure (22e).

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais même avec lui, les Lions de l'Atlas ont lancé leur match avec les griffes élimées, face à un outsider parti lui pied au plancher.

"Dire ça, c'est osé"

Le gardien Yassine Bounou, bien trop sollicité dans les premières minutes, a sauvé les siens très tôt avec une parade de handballeur, de la jambe gauche, sur un tir de Tani Oluwaseyi (10e).

Le jeu a surtout été ralenti par un nombre incalculable de fautes, souvent d'anti-jeu, sanctionnées par six cartons avant la mi-temps. Une poussette du capitaine Achraf Hakimi dans le dos de Richie Laryea a même accouché d'une mêlée, avec un jaune à la clé pour chaque joueur.

Après la pause, le match a repris comme il s'était terminé: sur la distribution d'un avertissement, cette fois pour le Canada. Et c'est sur cette "biscotte" que le Maroc s'est jeté avec gourmandise...

Sur le coup franc, Hakimi a profité d'un relâchement de la défense pour servir en retrait, plein axe à l'extérieur de la surface, Azzedine Ounahi. L'ancien Angevin et Marseillais, désormais à Gérone en Espagne, a placé un plat du pied au sein d'une forêt de joueurs (50e, 1-0).

Cela ressemblerait presque à un braquage parfait pour l'équipe championne d'Afrique sur tapis vert (une décision contestée par le Sénégal devant le Tribunal arbitral du sport), qui a marqué sur son deuxième tir cadré.

Photo : AFP/VNA/CVN

Leurs supporters s'en sont bien moqués, en tout cas, eux qui ont animé le stade de Houston à grands renforts de clappings et de sifflets stridents.

Ces derniers ont redoublé avant un coup franc intéressant de Jonathan David, que l'avant-centre de la Juventus a envoyé au-dessus (78e), et les encouragements sont revenus après une frappe lointaine de Tajon Buchanan captée par "Bono" (79e).

Ounahi a doublé la mise peu après d'un missile en pleine lucarne, devant le virage marocain, sur un service en retrait de Brahim Diaz (82e, 2-0).

Rahimi a été récompensé de sa belle activité au bout du temps additionnel (90e+8, 3-0), quelques minutes après avoir envoyé une tête sur la barre transversale.

C'est très cher payé pour des "Canucks" valeureux, premiers co-organisateurs à être éliminés. Mais avant même son dernier match à Houston, l'équipe de Jessie Marsch avait déjà accompli sa mission: atteindre les 8es de finale, après n'avoir jamais gagné le moindre match en deux Mondiaux précédents.

Le sélectionneur a même estimé que le Canada avait été "meilleur" sur l'ensemble du match, ce qui lui a valu un tacle glissé de son homologue marocain, Mohamed Ouahbi.

"Dans l'intensité ils ont été bons, il faut le dire. Qu'ils aient été meilleurs ? Difficile de dire ça quand vous perdez 3-0, c'est osé", a-t-il réagi. "Ils étaient bien organisés mais je pense qu'en seconde période il n'y avait pas photo".

AFP/VNA/CVN