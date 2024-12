Bangkok élue meilleure ville touristique du monde pour 2024

>> La Thaïlande prévoit un soutien accru au tourisme intérieur

>> Les escroqueries en Thaïlande entraînent des pertes de 718 millions de bahts

>> La Thaïlande prévoit une "grande" année de voyage en 2025

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce chiffre dépasse de loin celui d'Istanbul, la deuxième ville classée, avec 23 millions d'arrivées étrangères.

Le succès de Bangkok est attribué non seulement au nombre de ses visiteurs, mais aussi à la politique touristique de la Thaïlande et à son attrait général. Ses politiques de visas favorables aux voyageurs, notamment une exemption de visa de 60 jours pour les citoyens de 93 pays et une éligibilité élargie aux visas à l'arrivée pour 31 pays, ont joué un rôle important dans le renforcement de son attrait.

La capitale thaïlandaise a déjà dépassé les niveaux de tourisme d’avant la pandémie en 2023, avec une croissance de plus de 30 % en 2024, soulignant la résilience et la force de l’industrie touristique thaïlandaise.

Cependant, lorsqu’elle est évaluée selon six piliers clés – performance du tourisme économique et d’affaires, infrastructures, politiques et attrait, santé et sécurité et durabilité – Bangkok ne figure pas dans le top 10 de la liste des destinations les plus attractives. Paris arrive en tête de cette liste, suivie de Madrid et de Tokyo.

VNA/CVN