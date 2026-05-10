Bac Hoa, l’éclat intact d’un monde préservé

Lovée entre des collines d’un vert profond et des rizières aux courbes souples, Bac Hoa, dans la commune de Tân Son, province de Bac Ninh (Nord), semble avancer à contretemps. Ici, rien ne paraît pressé. Les maisons de terre, les toits de tuiles mangés par la mousse, les chemins discrets et les voix d’enfants composent un décor où subsiste, presque intacte, l’âme des campagnes montagneuses.

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Dans ce hameau majoritairement peuplé de Nùng, la vie s’organise encore autour de la terre, des récoltes et de l’élevage. Le quotidien reste modeste, parfois rude, mais il conserve une densité humaine rare, faite de solidarités concrètes, d’habitudes partagées et d’un attachement profond aux usages hérités des générations précédentes.

Bac Hoa cultive aussi ses propres signes de reconnaissance. Ici, le signal sonore rythme la vie collective et tient lieu de langage commun. Trois coups appellent à la réunion du village, six convoquent une organisation, une sonnerie continue alerte d’une urgence. Pourtant, racontent les habitants, le village vit depuis des années dans une tranquillité telle que ce signal d’alerte n’a jamais eu à retentir longuement. Une manière simple, presque symbolique, de dire la confiance qui soude encore la communauté.

Au fil des saisons, Bac Hoa continue également de faire vivre tout un patrimoine de gestes et de rites.

À l’approche du Nouvel An lunaire, les familles dressent la perche de bambou rituelle (cây nêu), préparent les plats traditionnels et retrouvent, dans la cuisine comme dans les cérémonies, les saveurs et les formes d’une mémoire vivante. Le riz gluant tricolore, le coq châtré ou les gâteaux de riz ne sont pas seulement des mets de fête, mais les fragments d’un récit collectif transmis de foyer en foyer.

Dans une perspective de développement du tourisme rural associé à la préservation des identités culturelles, Bac Hoa offre ainsi bien davantage qu’un simple paysage. Le hameau dessine la promesse d’un tourisme d’expérience, fondé non sur la consommation des images, mais sur l’immersion dans un mode de vie. On n’y viendrait pas seulement pour admirer un décor, mais pour habiter un rythme, écouter un silence, partager un repas et approcher, de l’intérieur, la texture sensible d’un style de vie encore préservé.

Texte et photos : Tuân Anh - Phuong Nga/VNA/CVN