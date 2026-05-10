Bac Hoa, l’éclat intact d’un monde préservé

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|Le jour se lève sur le hameau de Bac Hoa.
Dans ce hameau majoritairement peuplé de Nùng, la vie s’organise encore autour de la terre, des récoltes et de l’élevage. Le quotidien reste modeste, parfois rude, mais il conserve une densité humaine rare, faite de solidarités concrètes, d’habitudes partagées et d’un attachement profond aux usages hérités des générations précédentes.
|Bac Hoa compte une centaine de maisons anciennes.
|Des enfants jouent en toute insouciance.
Bac Hoa cultive aussi ses propres signes de reconnaissance. Ici, le signal sonore rythme la vie collective et tient lieu de langage commun. Trois coups appellent à la réunion du village, six convoquent une organisation, une sonnerie continue alerte d’une urgence. Pourtant, racontent les habitants, le village vit depuis des années dans une tranquillité telle que ce signal d’alerte n’a jamais eu à retentir longuement. Une manière simple, presque symbolique, de dire la confiance qui soude encore la communauté.
Au fil des saisons, Bac Hoa continue également de faire vivre tout un patrimoine de gestes et de rites.
|Vue aérienne du village.
|Maison en terre, sobre et authentique, qui conserve l’architecture traditionnelle de l’habitat montagnard.
À l’approche du Nouvel An lunaire, les familles dressent la perche de bambou rituelle (cây nêu), préparent les plats traditionnels et retrouvent, dans la cuisine comme dans les cérémonies, les saveurs et les formes d’une mémoire vivante. Le riz gluant tricolore, le coq châtré ou les gâteaux de riz ne sont pas seulement des mets de fête, mais les fragments d’un récit collectif transmis de foyer en foyer.
|Femme Nùng en tenue traditionnelle.
|Les rizières s’étendent à perte de vue au pied des montagnes.
|Les épis de riz, lourds de grains, annoncent la saison des récoltes.
Dans une perspective de développement du tourisme rural associé à la préservation des identités culturelles, Bac Hoa offre ainsi bien davantage qu’un simple paysage. Le hameau dessine la promesse d’un tourisme d’expérience, fondé non sur la consommation des images, mais sur l’immersion dans un mode de vie. On n’y viendrait pas seulement pour admirer un décor, mais pour habiter un rythme, écouter un silence, partager un repas et approcher, de l’intérieur, la texture sensible d’un style de vie encore préservé.
Texte et photos : Tuân Anh - Phuong Nga/VNA/CVN