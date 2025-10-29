Lai Châu

Avis sur les projets de documents du XIVᵉ Congrès du Parti

En préparation du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), la collecte d'avis sur les projets de documents soumis au Congrès se déploie activement dans tout le système politique de la province de Lai Châu (Nord).

Les cadres et membres du Parti manifestent un fort sens des responsabilités, en apportant de nombreuses contributions substantielles autour des orientations directrices et des objectifs de développement rapide et durable du pays à l'horizon 2045. Ces réflexions traduisent non seulement la confiance des citoyens, mais aussi leur aspiration à une nation prospère, puissante et heureuse.

Selon le projet de rapport politique, le Vietnam vise, d'ici 2030, à devenir un pays en développement à industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur, et d'ici 2045, un pays développé à revenu élevé.

Le projet définit cinq orientations majeures, parmi lesquelles le renforcement de la construction et de la rectification du Parti et du système politique de manière saine et puissante, l'amélioration du rôle et de la capacité de leadership, de gouvernance, de combat du Parti, les capacités de l'État en matière de gestion, de gouvernance, ainsi que la lutte résolue contre la corruption, le gaspillage et les dérives internes.

Ces orientations ont suscité un vif intérêt à Lai Châu. Dào Thi Thanh Nhàn, vice-présidente de la Commission de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses de l'organisation provinciale du Parti, a souligné son intérêt particulier pour le renforcement de la construction et de la rectification du Parti et pour un système politique sain et puissant.

Elle a constaté que cette tâche a été mise en œuvre activement et efficacement dans la pratique, même si certaines limites subsistent. Par conséquent, elle a jugé son inclusion comme principe directeur dans le projet de rapport politique à la fois pertinente et essentielle.

Elle a ajouté que les membres du Parti à Lai Châu soutiennent fermement l'orientation d'un développement rapide et durable basé sur la science, la technologie, l'innovation et la promotion des ressources humaines, qu'elle a décrite comme la clé pour que les provinces montagneuses comme Lai Châu puissent suivre le rythme du développement global du pays.

Phan Van Côc, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Hua Bum, a souligné que la réalisation des objectifs fixés dans les projets de documents exige la solidarité et les efforts concertés de toute la société. Il a souligné l'importance cruciale d'une conduite exemplaire des cadres et des membres du Parti.

Il a suggéré que les projets de documents mettent en avant des solutions globales et décisives afin de garantir que tous les cadres et membres du Parti soient pleinement conscients de leur responsabilité de donner l'exemple et de mettre en œuvre efficacement les résolutions et conclusions du Comité central du Parti sur la construction et la rectification du Parti et du système politique, en étroite collaboration avec l'étude et le respect de la pensée, de la morale et du style du Président Hô Chi Minh.

Après avoir examiné les projets de documents, Vui Thê Manh, jeune membre du Parti travaillant à l'hôpital général provincial, a déclaré que les orientations et les objectifs de la construction du Parti et du développement national dans la nouvelle phase étaient clairement définis. Il a exprimé l'espoir que le Parti poursuivra ses politiques audacieuses pour améliorer les conditions de vie des communautés ethniques des zones montagneuses, accordera une plus grande importance à l'éducation et aux soins de santé, et favorisera le commerce frontalier tout en préservant l'identité culturelle des groupes ethniques.

