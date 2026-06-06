Australie : un plongeur tué par un requin sur la côte ouest, la quatrième attaque mortelle de l’année

Un plongeur a été tué par un requin au large des côtes de l'Australie-Occidentale samedi 6 juin, ont indiqué les autorités, soit la quatrième attaque mortelle de requin dans le pays cette année.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'homme âgé d'une trentaine d'années a été attaqué par un requin de 4,5 mètres au large de Michaelmas Island, au sud-est de Perth, ont précisé les services d'ambulance et les autorités en Australie-Occidentale.

L'attaque a été signalée vers 11h25 (03h25 GMT), ont-ils ajouté. La police a indiqué que l'homme pratiquait la chasse sous-marine lorsqu'il a été attaqué par le prédateur et qu'il a été ramené à terre, où les secouristes ont tenté de le ranimer. "Malheureusement, il n'a pas pu être ranimé", ont-ils déclaré.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement régional de l'État régional a appelé la population à faire preuve d'une "vigilance accrue" dans la zone et à se tenir informée des signalements de requins dans le secteur.

Cette attaque survient seulement deux semaines après la mort d'un homme tué par un requin dans l'État du Queensland, dans le Nord du pays. Il s'agit par ailleurs de la deuxième attaque mortelle cette année en Australie-Occidentale.

En mai, un homme est décédé après avoir été attaqué par un grand requin blanc au large de l'île Rottnest, près de la ville de Perth.

Des scientifiques australiens estiment que le nombre croissant d'usagers de la mer et la hausse des températures des océans modifient les schémas migratoires des requins, ce qui pourrait contribuer à l'augmentation des attaques.

AFP/VNA/CVN