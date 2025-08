Australie : fournir des fonds supplémentaires pour les efforts d'aide humanitaire à Gaza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La ministre des Affaires étrangères Penny Wong et la ministre du Développement international Anne Aly ont annoncé lundi 4 août que l'Australie allait fournir 20 millions de dollars australiens supplémentaires (12,9 millions de dollars américains) aux organisations qui fournissent de la nourriture, des fournitures médicales et d'autres aides vitales à Gaza.

Ce nouveau financement comprend six millions de dollars australiens (3,8 millions de dollars américains) pour le Programme alimentaire mondial des Nations unies et cinq millions de dollars australiens (3,2 millions de dollars américains) pour l'UNICEF et le Comité international de la Croix-Rouge.

Mmes Wong et Aly ont indiqué dans une déclaration commune que ce nouveau financement portait le montant total de l'aide humanitaire accordée par l'Australie à Gaza depuis octobre 2023 à plus de 130 millions de dollars australiens (84 millions de dollars américains).

"L'Australie a toujours fait partie de ceux qui ont appelé Israël à autoriser la reprise immédiate et complète de l'aide à Gaza, conformément aux ordonnances contraignantes de la Cour internationale de justice", a déclaré Mme Wong. "La souffrance et la famine des civils à Gaza doivent cesser".

L'annonce du financement a été faite au lendemain d'une manifestation pro-palestinienne à Sydney et Melbourne, à laquelle ont participé des dizaines de milliers d'Australiens pour réclamer la fin de la guerre et de la famine à Gaza.

À Sydney, environ 90.000 personnes ont participé à la manifestation sur le célèbre pont du port de Sydney (Harbour Bridge), malgré le temps pluvieux et les tentatives des autorités pour empêcher la manifestation de se dérouler.

La ministre des Services sociaux, Tanya Plibersek, a déclaré lundi 4 août à la chaîne de télévision Seven Network que les Australiens souhaitaient "envoyer le message" qu'il y avait eu trop de morts.

