République démocratique du Congo

Au moins 79 morts dues à une "maladie d'origine encore inconnue" dans le Sud-Ouest du pays

Selon un communiqué publié par le ministère congolais de la Santé publique, cette maladie qui sévit dans la zone de Panzi a causé le décès de 79 personnes, dont une majorité d'enfants de plus de 15 ans, et a affecté 376 personnes, qui ont présenté des symptômes, dont de la fièvre, des maux de tête, des difficultés respiratoires et une anémie. Une équipe spécialisée d'intervention rapide a été dépêchée sur place pour identifier cette maladie, selon le ministère, appelant la population à éviter les rassemblements en masse.

APS/VNACVN