Italie : l'inflation s'accélère en novembre à 1,4% sur un an

Cette accélération est due notamment au rebond des tarifs réglementés du secteur de l'énergie et des prix alimentaires, explique l'Istat. L'augmentation des prix à la consommation dans la péninsule reste cependant inférieure à la moyenne de la zone euro (2,3% en novembre) et à l'objectif de 2% à moyen terme de la Banque centrale européenne (BCE). Sur un mois, les prix à la consommation sont restés stables. Les tarifs réglementés du secteur de l'énergie se sont accrus de 7,5% en novembre, après 3,9% en octobre. Les prix de l'énergie non réglementés ont ralenti leur chute, baissant de 6,6%, contre 10,2%. La hausse de l'indice d'inflation italienne calculée selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA) est ressortie à 1,6% sur un an, après 1% en octobre. La Banque d'Italie table sur une inflation de 1,1% sur l'ensemble de l'année et 1,6% pour les deux années suivantes.



AFP/VNA/CVN