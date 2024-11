Grippe aviaire : l'OMS appelle à renforcer la surveillance

"Nous avons constaté (....) un nombre croissant d'infections humaines par le virus H5N1 dans le monde entier, pas seulement aux Etats-Unis, au cours des dernières années", a déclaré Maria Van Kerkhove, l'épidémiologiste américaine qui dirige le Département Prévention et préparation aux épidémies et pandémies de l'OMS, en conférence de presse. "Ce dont nous avons vraiment besoin au niveau mondial, aux États-Unis et ailleurs, c'est d'une surveillance beaucoup plus étroite des animaux, des oiseaux sauvages, des volailles, des animaux connus pour être touchés par l'infection, notamment les porcs et les vaches laitières, afin de mieux comprendre sa propagation chez ces animaux", a-t-elle indiqué. La grippe aviaire A (H5N1) est apparue pour la première fois en 1996 mais, depuis 2020, le nombre des foyers chez les oiseaux a explosé et un nombre croissant d'espèces de mammifères ont été touchées.

APS/VNA/CVN