Le Premier ministre irakien et le président iranien discutent de la situation en Syrie et en Palestine

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia' al-Soudani et le président iranien Massoud Pezeshkian se sont entretenus dimanche 1 er décembre de l'escalade des tensions au Moyen-Orient, discutant notamment des conflits à Gaza et en Syrie, selon un communiqué du bureau de M. al-Soudani.

Au cours d'un entretien téléphonique, les deux dirigeants ont souligné la nécessité d'une coopération régionale intensifiée pour mettre fin à la guerre à Gaza et empêcher une nouvelle déstabilisation de la Syrie, avertissant que ces troubles pourraient mettre en danger la sécurité et la stabilité régionales s'ils se poursuivaient. Cet entretien survient alors que la Syrie est confrontée à une recrudescence des violences. Mercredi 27 novembre, des groupes rebelles dirigés par le groupe Hayat Tahrir al-Cham ont lancé une offensive majeure dans la campagne occidentale de la province d'Alep. Dimanche 1er décembre, ils s'étaient déjà emparés de "grandes parties" de la ville d'Alep, et avançaient vers le sud en direction de Hama.

