Auto : la Britannique Abbi Pulling remporte la F1 Academy

L'Anglaise de 21 ans, membre de l'Académie de jeunes pilotes d'Alpine, a survolé la saison en remportant 7 des 11 courses disputées jusqu'à présent. "Je n'ai pas les mots, ça a été une saison incroyable. Je suis si contente et fière, je remercie tous ceux qui m'ont permis d'en arriver là, Rodin, Alpine, ma famille... Je suis soulagée, car ce n'était pas une course facile", a déclaré Pulling. Samedi sur le circuit de Losail, la Britannique a pris la deuxième place de la première des deux courses du week-end au Qatar, 6e manche sur 7 de la saison, derrière la Française Camille Pin (Prema/Mercedes), sa dauphine au championnat. Ce résultat s'est avéré suffisant pour empocher le championnat alors que trois courses doivent encore être disputées. Grâce à cette victoire, Pulling remporte une saison en F3 britannique intégralement financée par l'équipe Rodin pour l'année 2025."Tous les hivers je me demandais ce que j'allais faire l'année suivante et je vais désormais pouvoir aborder la prochaine saison en F3 avec l'envie d'apprendre et de saisir toutes les opportunités", a-t-elle savouré.

AFP/VNA/CVN