Mpox : la RDC démarre une campagne de vaccination

>> Feu vert de l'OMS à un test pour diagnostiquer le mpox

>> L'OMS approuve le premier test de diagnostic du virus mpox pour l'utilisation en situation d'urgence

>> Mpox : la RDC se prépare à administrer les premiers vaccins

Photo : AFP/VNA/CVN

La vaccination cible en priorité les travailleurs de la santé et les intervenants en première ligne, tout comme les contacts des cas confirmés, les contacts de ces contacts et d'autres groupes à risque, selon les autorités sanitaires.

La vaccination sera également déployée dans onze des zones de santé les plus touchées dans les provinces de l'Équateur, du Nord-Kivu, de Sankuru, du Sud-Kivu, du Sud-Ubangi et de la Tshopo, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Nous allons lancer en tenant compte des doses dont nous disposons et de la stratégie prise, c'est-à-dire vacciner d'abord les zones les plus touchées. Voilà pourquoi elle va commencer à l'Est", a annoncé vendredi 4 octobre le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba, lors d'une conférence de presse, évoquant environ 265.000 doses de vaccins disponibles.

Cette vaccination concerne en premier lieu les adultes au regard notamment du nombre de doses disponibles pour l'instant, a indiqué M. Kamba, notant que le pays compte vacciner au total 2,5 millions de personnes.

Xinhua/VNA/CVN