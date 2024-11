Le Sri Lanka lance une restructuration de sa dette privée, cruciale pour l'aide du FMI

"Nous exprimons notre gratitude à nos créanciers extérieurs, au FMI et au Comité officiel des créanciers pour leur bonne foi dans les négociations", a déclaré M. Anura Kumara Dissanayake dans un communiqué. L'accord prévoit l'effacement de 27% de la dette en obligations souveraines détenue par les créanciers privés du pays et de 11% des intérêts dus par le Sri Lanka depuis qu'il a fait défaut. "Afin de profiter de la tendance, la rapide réalisation de l'opération sur la dette avec une importante participation des créditeurs est vitale pour la réussite du programme", a insisté la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans un communiqué. "Les autorités sri-lankaises ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les réformes prévues (...). Un soutien continue des institutions financières internationales et des créditeurs officiels, est nécessaire pour garantir le succès des efforts" réalisés, a-t-elle ajouté.

