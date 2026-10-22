Tây Ninh cherche à attirer des fonds japonais dans des secteurs à forte valeur ajoutée

La province de Tây Ninh (Sud) entend attirer davantage d’investissements japonais dans les secteurs à forte valeur ajoutée, notamment la haute technologie, la logistique, la transformation des produits agricoles et la transition verte, en s’appuyant sur ses atouts géographiques et industriels ainsi que sur les liens économiques étroits entre le Vietnam et le Japon.

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Photo : VNA/CVN

Tây Ninh veut attirer davantage d’investissements japonais dans les secteurs de la haute technologie, de la logistique, de la transformation des produits agricoles et de la transition verte, afin de renforcer les liens économiques et de créer de nouvelles perspectives de croissance.

Lors d’une conférence de promotion des investissements organisée le 22 octobre à l’ambassade du Vietnam à Tokyo, les représentants de Tây Ninh ont présenté les atouts et les opportunités d’investissement de la province aux entreprises et investisseurs japonais.

Le président du Comité populaire provincial, Lê Van Han, a souligné que le Japon était un partenaire important, fiable et de longue date de Tây Ninh. Les entreprises japonaises ont investi plus de 1,4 milliard de dollars dans la province, contribuant à sa croissance économique, au développement de la main-d’œuvre et à l’adoption de pratiques de gestion modernes.

Tây Ninh bénéficie d’une situation stratégique, à proximité de Hô Chi Minh-Ville, du Delta du Mékong et du Cambodge. La province dispose de postes-frontières internationaux, d’un accès aux ports maritimes et d’un potentiel d’extension de ses zones industrielles. L’économie provinciale a enregistré une croissance de 10,3% au cours des neuf premiers mois de l’année, soit le taux le plus élevé du Sud du Vietnam, a précisé M. Han.

S’appuyant sur ces atouts, Tây Ninh accorde la priorité aux investissements dans les industries de haute technologie, les industries auxiliaires, la transformation en profondeur des produits agricoles, la logistique, la transition verte et d’autres secteurs à forte valeur ajoutée. Ces domaines correspondent aux points forts des entreprises japonaises en matière de technologie, de gestion et de développement des marchés, a-t-il souligné.

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Lê Van Han a assuré que les autorités provinciales poursuivraient les réformes administratives, amélioreraient les infrastructures, développeraient la main-d’œuvre et veilleraient au maintien d’un environnement des affaires transparent et sûr. Elles accompagneront les entreprises tout au long de la mise en œuvre et de l’exploitation de leurs projets, afin de favoriser des partenariats stables, durables et mutuellement bénéfiques.

Hông Lê Minh Nguyêt, directrice adjointe du Département provincial des Finances, a indiqué que Tây Ninh prévoyait de développer, d’ici à 2030, 100 parcs industriels et 108 groupements industriels, couvrant au total plus de 37 500 hectares, principalement dans les zones limitrophes de Hô Chi Minh-Ville. Plus de 1 400 hectares de terrains viabilisés sont actuellement disponibles pour accueillir des projets d’investissement. La province accorde également la priorité à l’agriculture de haute technologie, aux énergies propres, aux services de haute qualité, aux sciences et technologies, à l’innovation ainsi qu’à la transformation numérique.

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a souligné que le Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Japon constituait une base solide pour renforcer la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement. En septembre 2026, le Japon comptait 5.848 projets d’investissement au Vietnam, représentant un capital enregistré d’environ 81 milliards de dollars. Selon une enquête menée par l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), 56,9% des entreprises japonaises présentes au Vietnam envisageaient d’y développer leurs activités au cours des une à deux années suivantes.

L’ambassadeur Pham Quang Hiêu a identifié trois axes prioritaires de coopération : intégrer la production industrielle de Tây Ninh aux chaînes d’approvisionnement des entreprises japonaises, notamment dans les secteurs de la mécanique de précision, des composants électroniques et des industries auxiliaires ; développer les entrepôts, les centres de distribution et la logistique transfrontalière ; et valoriser les produits agricoles grâce aux technologies de conservation, à la transformation en profondeur, à la traçabilité et à un meilleur accès aux marchés.

Il a ajouté que plus de 2.400 travailleurs originaires de Tây Ninh étaient partis travailler au Japon depuis 2024. Leurs compétences et leur connaissance de la culture d’entreprise japonaise pourraient faciliter l’implantation et le développement des entreprises japonaises dans la province. L’ambassade continuera à mettre les partenaires en relation et à soutenir les visites d’affaires ainsi que les échanges.

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Des entreprises japonaises implantées à Tây Ninh ont également fait part de leurs expériences positives. Kamibayashiyama Masao, directeur général de Sumitomo Forestry Vietnam, a cité plusieurs facteurs ayant motivé le choix de cette province : sa proximité avec Hô Chi Minh-Ville, l’accès aux matières premières du delta du Mékong, des coûts de location des terrains compétitifs ainsi que le soutien des autorités provinciales.

Ninna Yokoi, directeur général de Sapporo Vietnam, a pour sa part salué les efforts déployés par la province pour résoudre les difficultés administratives et améliorer les infrastructures.

La conférence s’est achevée par la signature de protocoles d’accord entre des entreprises japonaises et des organismes ou entreprises de Tây Ninh, en vue de promouvoir des projets de coopération concrets dans la période à venir.

VNA/CVN