Une guitare mythique de Kurt Cobain aux enchères en mars à New York

La guitare utilisée par la légende du rock Kurt Cobain pour jouer " Smells Like Teen Spirit ", du groupe Nirvana, ainsi que plusieurs pièces majeures appartenant aux Beatles, seront mises en vente aux enchères en mars à New York, selon la maison de vente Christie's.

>> Danemark : le champagne du mariage de Lady Diana et du prince Charles ne trouve pas preneur

>> Un rare violon Guarneri vendu 2,3 millions d'euros à Paris

Photo : AFP/VNA/CVN

La Fender Mustang de 1966 de Cobain fait partie d'un véritable trésor d'instruments et de souvenirs musicaux, dont la batterie frappée du logo des Beatles aux États-Unis, lorsque les Fab Four ont joué dans "The Ed Sullivan Show" en 1964.

La collection Jim Irsay réunit notamment des guitares jouées par des musiciens qui ont marqué le XXe siècle, dont David Gilmour (Pink Floyd), Jerry Garcia (Grateful Dead), Eric Clapton, John Coltrane ou encore Johnny Cash.

Cette partie de la collection, méticuleusement constituée pendant des décennies par le philanthrope, mélomane passionné et propriétaire de l'équipe de football américain (NFL) des Colts d'Indianapolis, sera mise en vente le 12 mars à New York.

Le reste de la collection sera mise en vente en ligne et à New York, entre le 3 et le 17 mars. Une partie des recettes sera reversée aux œuvres philanthropiques soutenues par Jim Irsay de son vivant.

Au cœur de la vente figurent également les paroles manuscrites du tube des Beatles "Hey Jude", ainsi que des guitares utilisées par John Lennon, Paul McCartney et George Harrison.

"Je pense qu'on peut dire que cette collection d'instruments des Beatles est la plus importante jamais réunie par quelqu'un qui n'était pas membre du groupe", a déclaré Amelia Walker, responsable des ventes chez Christie's et spécialiste du département Collections privées et iconiques, à Beverly Hills.

"Il y a cinq guitares des Beatles dans sa collection, ainsi que la première batterie Ludwig de Ringo Starr et le piano de John Lennon, sur lequel il a composé plusieurs chansons de (l'album mythique) Sgt. Pepper", a précisé Amelia Walker.

La batterie devrait atteindre environ deux millions de dollars, tandis que les guitares pourraient se vendre aux alentours d'un million, selon les estimations de Christie's.

Mais l'objet peut-être le plus cher de la collection est la guitare de Cobain, qui pourrait, selon les experts, partir autour des 5 millions de dollars. "C'est une guitare talisman pour les gens de ma génération qui ont vécu l'ère grunge", a insisté Amelia Walker.

En 2020, la guitare de Kurt Cobain du mythique concert "MTV Unplugged", seulement six mois avant son tragique décès, s'était vendue 6 millions de dollars lors d'enchères réalisées à Beverly Hills.

Elle a été donnée depuis au Royal College of Music de Londres, l'un des plus grands conservatoires du monde.

AFP/VNA/CVN