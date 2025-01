Après le drame de Dak Mi 1, la sécurité des chantiers au cœur des préoccupations

Une dépêche officielle du Premier ministre, signée le 31 décembre 2024, a demandé des mesures urgentes pour résoudre un incident survenu sur le chantier du barrage hydroélectrique Dak Mi 1 dans la province de Kon Tum, sur les hauts plateaux du Centre, qui a fait trois morts et deux disparus plus tôt le même jour.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a signé le 31 décembre 2024 une dépêche officielle du Premier ministre, demandant des mesures urgentes pour résoudre un incident survenu sur le chantier du barrage hydroélectrique Dak Mi 1 dans la province de Kon Tum, sur les Hauts plateaux du Centre, qui a fait trois morts et deux disparus plus tôt le même jour.

Le document, envoyé au Comité directeur national de la défense civile, aux ministres de l'Industrie et du Commerce, et de la Construction, et au président du Comité populaire provincial, a noté que vers 3 heures du matin, un échafaudage s'est effondré pendant les travaux de construction nocturnes sur le barrage Dak Mi 1.

Après avoir été informé de l'incident, le Premier ministre a adressé ses sincères condoléances aux proches des victimes.

Afin de faire face à cette situation d'urgence, il a demandé au président du Comité populaire provincial de travailler avec le comité directeur national et les organismes concernés afin de mobiliser immédiatement toutes les ressources nécessaires pour retrouver les disparus, soigner les blessés et mettre en œuvre des mesures préventives afin d'éviter que de tels accidents ne se reproduisent. En coutre, il faudra organiser des visites de soutien aux familles des victimes, en leur apportant toute l'aide nécessaire conformément à la réglementation en vigueur.

Le ministère de la Construction a été chargé de mener une enquête approfondie, en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Comité populaire provincial, afin de déterminer les causes exactes de cet incident. Il devra également prendre des mesures correctives immédiates et mettre en place des protocoles de sécurité renforcés pour prévenir de futurs accidents sur les chantiers de construction. Toute infraction aux règles de sécurité sur les chantiers de construction doit faire l'objet de sanctions exemplaires.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce est chargé d'intensifier les contrôles, les inspections et les audits dans le secteur hydroélectrique, de sanctionner les infractions dans l'investissement, la construction et l'exploitation des centrales hydroélectriques conformément à la réglementation en vigueur.

Toute violation des règles de sécurité du travail doit être sévèrement sanctionnée pour éviter que des accidents similaires ne se reproduisent à l'avenir.

VNA/CVN