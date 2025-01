Six personnes poursuivies pour détournement de fonds et usage abusif des pouvoirs

L’Agence d’enquête du ministère de la Police a lancé des poursuites contre six membres de la Compagnie de joaillerie de Sai Gon (SJC) pour détournement de fonds et usage abusif des pouvoirs dans l’exercice d’une fonction publique, a informé mardi 31 décembre le porte-parole du ministère de la Police, Hoàng Anh Tuyên.

Tous les prévenus travaillaient chez SJC, y compris sa directrice Lê Thuy Hang et ses cinq employés, a-t-il rapporté à la 27e session du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité.

Les premiers résultats de l’enquête indiquent que les prévenus ont abusé de l’achat et de la vente d’or à des prix stables pour falsifier des documents et détourner de l’argent, a-t-il indiqué, ajoutant que les enquêteurs consolident les preuves et élargissent l’enquête pour vérifier et récupérer tous les biens détournés.

En 2024, malgré de nombreuses difficultés, la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité a obtenu des progrès significatifs grâce à l’engagement du système politique et au leadership du secrétaire général Tô Lâm, a indiqué pour sa part le chef adjoint de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, Dang Van Dung.

Les travaux visant à construire et à améliorer le cadre réglementaire de gestion économique et sociale et de lutte contre la corruption se sont intensifiés, notamment avec la résolution des points critiques et des goulots d’étranglement de la législation.

Au cours de l’année dernière, les autorités judiciaires ont ouvert 4.732 nouvelles affaires, traité 4.074 dossiers impliquant plus de 10.000 personnes et lancé 4.052 procès en première instance impliquant 9.664 personnes pour corruption et délits économiques et usage abusif des pouvoirs. Les efforts ont permis de recouvrir près de 745 millions d'USD mal acquis.

En 2025, le Comité de pilotage central vise à achever les enquêtes et le règlement de 26 affaires graves et de neuf incidents. La priorité sera donnée aux enquêtes, aux poursuites et aux procès en première instance dans les affaires impliquant les groupes Phuc Son, Thuân An, Électricité du Vietnam, Thai Duong, la Compagnie par actions des terres rares du Vietnam, le projet Sai Gon-Dai Ninh et l’aéroport de Nha Trang.

