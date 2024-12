Chanel choisit Matthieu Blazy à sa tête pour un renouveau artistique

Le Franco-Belge de 40 ans débauché de chez Bottega Veneta (groupe Kering), a été préféré aux noms plus connus qui circulaient dans le monde des défilés depuis des mois, comme Hedi Slimane, Simon Porte Jacquemus ou l'ancien directeur artistique de Valentino, Pierpaolo Piccioli.

Celui qui fut le discret directeur artistique de la griffe italienne depuis 2021 aura la lourde charge d'incarner la ligne Chanel. Et de tourner la page Karl Lagerfeld : le Kaiser a régné sur Chanel pendant plus de trois décennies. Son bras droit Virginie Viard lui avait succédé à son décès en 2019, avant de brutalement quitter la maison en juin.

"Je suis ravi et honoré de rejoindre la merveilleuse maison Chanel", a simplement déclaré Matthieu Blazy, dans un communiqué de l'emblématique griffe française. Quelques minutes plus tôt, Bottega Veneta avait annoncé son départ, saluant sa "créativité visionnaire", et son remplacement par la Britannique Louise Trotter.

Chez Chanel, Blazy sera responsable des collections Haute Couture, Prêt-à-Porter et Accessoires, à partir de 2025. Le propriétaire de la marque, Alain Wertheimer, et sa dirigeante, Leena Nair, le voient comme "l'un des créateurs les plus doués de sa génération". "Sa vision et son talent permettront de renforcer l'énergie de la marque et notre position de leader du luxe", poursuivent-ils.

L'industrie du luxe est confrontée à un ralentissement de son activité, après des années de croissance à deux chiffres.

Artisanat

Le président des activités mode de Chanel Bruno Pavlovsky a salué la "personnalité audacieuse" et "l'approche innovante et puissante de la création" de Blazy, "ainsi que son attachement aux savoir-faire artisanaux et aux belles matières".

Chez Bottega Veneta, le créateur avait séduit dès sa première collection en février 2022 par son approche moderne de "l'intreccio", technique de tissage à la main propre à la marque.

Blue-jean souples en trompe l'œil, entièrement faits de cuir souple, cuissardes aux talons sculpturaux modelés dans le même morceau de peau, sans coutures... Blazy a donné un sens du mouvement et de l'audace au cuir tressé de la maison, tout en respectant les canons classiques de la maison.

De la même façon, si Blazy renomme, facétieux, les sacs phares de la maison "Sardine" ou "Andiamo", il affiche sa fidélité aux entrelacs de cuir.

Pour sa dernière collection Printemps-Eté chez Bottega Veneta, il avait signé une ode à l'enfance avec des robes presque trop grandes, des tissus froissés et des poufs aux formes animales.

Ses silhouettes classiques étaient pimentées d'un sac à dos d'école rose ou d'un sac "kraft" en daim, imitant les enveloppes en papier cartonnés distribués par les magasins.

Repéré par Raf Simons

Passionné d'art contemporain et de design, Matthieu Blazy a noué des collaborations importantes, souvent révélées à l’occasion des défilés : les 400 chaises toutes différentes du designer italien Gaetano Pesce (mort en avril dernier), la réinterprétation du Tabouret Cabanon de 1952 de Le Corbusier avec Cassina à l'occasion du défilé Hiver 24 de la maison.

Le nouveau directeur artistique de la maison de Coco, qui a grandi à Paris et passé un an dans un internat militaire en Angleterre lorsqu'il était adolescent, a étudié la mode à Bruxelles à la prestigieuse école d'arts visuels bruxelloise La Cambre.

Sa collection de fin d'études séduit Raf Simons, qui engage le jeune designer pour travailler pour la marque éponyme.

Quatre ans plus tard, Blazy passe à la ligne de haute couture Artisanal de Margiela, où il commence à déconstruire et à jouer avec les matériaux.

En 2015, Blazy crée pour Céline sous la direction de Phoebe Philo, avant de retourner aux côtés de Simons, désormais chez Calvin Klein, de 2016 à 2019.

Dans une interview accordée au New York Times en 2021, Raf Simons - aujourd'hui codirecteur de la création chez Prada - décrit Matthieu Blazy comme un "génie des relations humaines" et un esprit créatif qui n'a pas peur d'expérimenter.

