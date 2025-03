France

Année 2024 "record" pour Mediapart

Photo : AFP/VNA/CVN

Fin 2024, Mediapart comptait 233.277 abonnés (contre près de 220.000 en 2023). Actuellement, ce nombre se monte même à 245.000, a indiqué sa présidente et directrice de la publication, Carine Fouteau, qui a succédé à l'emblématique Edwy Plenel en mars 2024.

Créé il y a 17 ans, le site d'investigation marqué à gauche a enregistré des recettes record l'an dernier (24,9 millions d'euros de chiffre d'affaires, +11,4% par rapport à 2023). En prenant en compte les dépenses, son bénéfice net dépasse les 3,3 millions d'euros, le troisième meilleur résultat de son histoire.

Mme Fouteau fait un lien entre ces "bons résultats" et la "crise internationale" actuelle. Dans un "contexte mondial extrêmement dégradé (...), les lecteurs et lectrices ont besoin de clés pour comprendre, de faits, documentés, vérifiés, et de sens", juge-t-elle.

Elle pointe "la contre-révolution en cours" aux États-Unis, où le président Donald Trump "met en cause le droit d'informer". Pour 2025, Mediapart, qui emploie 150 salariés dont la moitié de journalistes, se donne comme priorité "d'accroître le nombre de ses abonnés" (le prix de l'abonnement est de 12 euros par mois ou 120 euros par an).

Pour cela, il mise sur "le renforcement de (ses) forces d'enquête sur la politique et l'international", sur "le développement de la stratégie vidéo et audio" ou sur les "jeunes publics", énumère sa dirigeante.

"Il n'y a pas de plafond de verre, on a encore de grandes marges de progression, notamment en termes de croissance du nombre de nos abonnés", estime Carine Fouteau.

Elle insiste sur "la solidité du modèle d'indépendance" de Mediapart, qui dépend quasi uniquement des abonnements et dont le capital est sanctuarisé depuis 2019.

Au nombre d'abonnés, le site domine nettement le paysage des médias grand public payants uniquement numériques. Loin derrière, on trouve Arrêt sur images (20.800 abonnés) ou Les Jours (9.700), selon de récents chiffres compilés par le site spécialisé Mind Media.

Si on prend en compte les journaux qui ont aussi une version papier, Mediapart arrive troisième en nombre d'abonnés uniquement numériques, derrière Le Monde (près de 580.000) et Le Figaro (294.000), selon les chiffres de Mind Media.

AFP/VNA/CVN