Angleterre : première victoire pour Liverpool, Barcola fait ses débuts

Liverpool a obtenu sa première victoire de la saison en Premier League vendredi 4 septembre à Ipswich (2-0), en affichant quelques progrès dans le jeu et en étrennant sa recrue vedette, le Français Bradley Barcola, en seconde période.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'attaquant arrivé du Paris SG, après un transfert à 145 millions d'euros (bonus compris), a été lancé à Portman Road après l'heure de jeu et il ne s'est pas particulièrement mis en évidence.

L'international français s'est fait piquer la vedette par Cody Gakpo, son concurrent au poste d'ailier gauche, double passeur décisif pour Alexander Isak très tôt dans le match.

Le Néerlandais, proche de partir à Manchester City durant l'intersaison, n'a pas semblé troublé par ces bruits de fond, au contraire. Il a servi Isak d'une passe appuyée dans le bon tempo après une belle projection offensive (6e, 1-0), puis trouvé le Suédois d'un superbe extérieur du pied dans la profondeur, entre deux joueurs (9e, 2-0).

"Barcola va galérer pour avoir du temps de jeu avec cette version de Gakpo", a plaisanté Jamie Carragher, ancienne gloire de Liverpool, dans un message posté sur X.

Isak s'est lui montré redoutable au moment de convertir les deux offrandes, avec une vivacité, une précision et un réalisme rappelant ses années de Newcastle (2022-2025), plus que ses débuts manqués avec les Reds.

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L'avant-centre suédois a déjà marqué cette saison autant de buts (3 en 3 matches) que la saison dernière en championnat (3 en 14 matches). Un hors-jeu l'a privé d'un triplé (33e), vendredi 4 septembre.

Le N°9 est débarrassé des soucis physiques qui l'ont plombé l'an dernier, il n'a pas vraiment de concurrent menaçant (Ekitiké est blessé) et ses partenaires le trouvent plus facilement dans le jeu.

Globalement, les Reds ont affiché plus de fluidité, des efforts plus coordonnés au pressing, une grande efficacité offensive et une meilleure assise défensive, avec Ronald Araujo titulaire à droite.

Ils réalisent un premier "clean sheet" (match sans but encaissé) après deux matches nuls 2-2 contre Newcastle et Nottingham Forest.

Cette performance, "on en avait besoin", a reconnu le nouvel entraîneur Andoni Iraola sur Sky Sports. "On a très bien commencé. La seconde période a été d'un autre genre, probablement pas aussi bonne que la première, mais on n'a pas concédé de véritables occasions".

AFP/VNA/CVN