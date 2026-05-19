Les pêcheurs exhortés à se joindre à la lutte contre la pêche INN

Le commandement de la 2 e région des garde-côtes et le Comité de l’information, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité provincial du Parti de Quang Ngai ont organisé, mardi 19 mai, une conférence de communication dans le quartier de Sa Huynh afin de sensibiliser la population à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

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Photo : Pham Cuong/VNA/CVN

Lors de cet événement, le colonel Trân Hông Quê, commissaire politique adjoint du commandement de la 2e région des garde-côtes, a décrit Sa Huynh comme une terre riche en traditions historiques et culturelles et une porte d’entrée sud de la province de Quang Ngai.

Il a souligné le rôle important que joue Sa Huynh dans le développement économique maritime, le tourisme et la garantie de la défense et de la sécurité nationales dans la région côtière du Centre.

Selon le colonel Trân Hông Quê, les pêcheurs locaux ont perpétué leur tradition de persévérance et de pêche hauturière malgré les difficultés en mer. Il a souligné que chaque bateau de pêche est non seulement un moyen de subsistance et de production, mais aussi un symbole vivant de la souveraineté nationale du Vietnam sur sa mer et ses îles.

Le représentant du commandement de la 2e région des garde-côtes a appelé les pêcheurs à poursuivre leurs efforts de solidarité, à respecter scrupuleusement la réglementation et à se conformer pleinement aux exigences d’immatriculation et d’inspection des navires.

Il a également exhorté les armateurs à maintenir le fonctionnement des systèmes de surveillance des navires (VMS), à collaborer activement avec les autorités compétentes et à éviter absolument de pénétrer dans les eaux territoriales étrangères, contribuant ainsi au développement d’un secteur de la pêche moderne, responsable et durable.

Lors de la conférence, les représentants du service juridique du commandement ont diffusé la réglementation vietnamienne et internationale de la pêche auprès des armateurs, capitaines, chefs mécaniciens, membres d’équipage et entreprises d’achat de produits de la pêche opérant dans la région.

Le programme visait à sensibiliser les pêcheurs aux conséquences juridiques et économiques des infractions liées à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), notamment alors que le Vietnam poursuit ses efforts pour obtenir la levée de l’avertissement ("carton jaune") de la Commission européenne.

Trân Van Duc, pêcheur du quartier résidentiel de Thanh Duc 1, a déclaré que la conférence avait fourni des conseils juridiques pratiques et faciles à comprendre, l’aidant à mieux appréhender les conséquences des infractions liées à la pêche INN.

Il s’est engagé à maintenir son système de surveillance des navires (VMS) en fonctionnement 24 h/24 pendant ses sorties de pêche, à éviter strictement de pénétrer dans les eaux étrangères et à encourager ses collègues pêcheurs à respecter la réglementation.

À cette occasion, les organisateurs ont offert 50 colis, d’une valeur unitaire de 1 million de dôngs (38 dollars) en espèces et en produits de première nécessité, à des familles de pêcheurs défavorisées. Des guides juridiques, des brochures et des drapeaux nationaux ont également été distribués aux pêcheurs locaux.

Le 18 mai dernier, le comité d’organisation a remis des cadeaux de souvenir et 200 drapeaux nationaux au Comité du Parti et au Comité populaire du quartier de Sa Huynh afin d’encourager les pêcheurs à poursuivre la pêche hauturière et à contribuer à la sauvegarde de la souveraineté nationale.

Les organisateurs ont également rendu visite à cinq bateaux de pêche exemplaires et leur ont apporté leur soutien. Chacun a reçu des dons d’une valeur de 2 millions de dôngs, comprenant des espèces et des biens de première nécessité, afin d’aider les pêcheurs à stabiliser leurs moyens de subsistance et à respecter la réglementation en vigueur en mer.

VNA/CVN