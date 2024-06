Allemagne

Quelque 600 personnes évacuées à la suite d'inondations catastrophiques

>> Inondations dans le Sud-Ouest de l'Allemagne

Photo : AFP/VNA/CVN

Des précipitations continues depuis plusieurs jours ont fait monter le niveau de plusieurs rivières en Allemagne, notamment le Donau, le Neckar et le Guenz, entraînant des inondations généralisées dans les villes et villages côtiers. Dans de nombreuses régions, le niveau des eaux a atteint son plus haut depuis un siècle.

Les deux États du sud de l'Allemagne, la Bavière et le Bade-Wurtemberg, sont les plus touchés. Depuis 02h00 heure locale (00h00 GMT) dimanche 2, dix districts de la Bavière ont décrété l'état d'urgence, et plus de 670 habitants du district de Neuburg-Schrobenhausen ont été évacués, selon les autorités locales.

Le service météorologique allemand a émis le niveau le plus élevé d'alerte au mauvais temps pour plusieurs districts du sud de l'Allemagne. Dans la ville de Meckenbeuren (le Bade-Wurtemberg), quelque 1.300 personnes ont également été invitées à quitter leur domicile en raison du risque d'inondation.

Xinhua/VNA/CVN