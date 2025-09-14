Allemagne : le Bayern déjà seul en tête de la Bundesliga après trois matches

Après sa nette victoire contre le promu Hambourg (5-0) samedi 13 septembre, le Bayern Munich se trouve déjà seul en tête de la Bundesliga après seulement trois journées, préparant idéalement la réception de Chelsea mercredi 17 septembre en Ligue des champions.

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec trois succès en autant de rencontres de championnat, les hommes de Vincent Kompany comptent neuf points, deux de plus que le Borussia Dortmund, vainqueur à Heidenheim (2-0) dans l'après-midi, et Cologne qui a arraché le match nul à Wolfsburg (3-3) en toute fin de rencontre.

Au contact du Bayern avec Cologne avant la troisième journée, l'Eintracht Francfort est tombé vendredi soir à Leverkusen (2-1), malgré une supériorité numérique pendant plus d'une demi-heure.

Avant la relégation de Hambourg au printemps 2018, la première de l'histoire du club hanséatique, le Bayern avait remporté ses huit derniers matches de Bundesliga à domicile contre le HSV, inscrivant 50 buts contre seulement trois encaissés.

Pour le retour du Nord-Süd Gipfel (le sommet Nord/Sud) un peu plus de sept ans plus tard, les Munichois sont restés sur les mêmes bases.

Ils ont rapidement dominé les débats, en ouvrant le score par Serge Gnabry dès la troisième minute. L'international allemand, auteur d'un excellent début de saison, a conclu un mouvement trop rapide pour la défense hambourgeoise initié par Michael Olise et Konrad Laimer sur le côté droit.

Aleksandar Pavlovic a doublé la mise à la 9e minute, servi par Harry Kane. L'attaquant anglais a transformé un penalty obtenu par Gnabry à la 26e minute.

Dortmund facile à Heidenheim

Photo : AFP/VNA/CVN

Trois minutes plus tard, sur un coup franc rapidement joué par Joshua Kimmich, Luis Diaz a tenté sa chance des 30 mètres. Sa frappe a été déviée par le défenseur du HSV Luka Vuksovic, ne laissant aucune chance à son gardien.

Kane y est allé de son doublé à l'heure de jeu (62e) juste avant son remplacement, un cinquième but en championnat cette saison qui lui permet de rester en tête du classement des buteurs. L'Anglais de 33 ans en est à 93 buts sous les couleurs munichoises depuis son arrivée en août 2023, en 101 matches.

En seconde période, Kompany a fait tourner son effectif, offrant notamment 45 minutes de jeu à la nouvelle recrue, le Sénégalais Nicolas Jackson, aligné en pointe de l'attaque, pendant un quart d'heure avec Kane puis seul. Dayot Upamecano a aussi été mis au repos en vue du prochain match.

Les Munichois retrouveront leur stade dès mercredi soir pour y affronter les Londoniens de Chelsea, premier grand test de leur saison.

Derrière le Bayern, le Borussia Dortmund s'est retrouvé en supériorité numérique après une vingtaine de minutes de jeu à Heidenheim et a maîtrisé son sujet pour l'emporter 2 à 0, deux buts inscrits avant la pause par Serhou Guirassy (33e) et Maximilian Beier (45e+6).

Depuis avril, l'international guinéen tourne à un rythme impressionnant, inscrivant au moins un but lors des 14 des 18 dernières rencontres du BVB (19 au total). En Bundesliga cette saison, il est au contact de Kane avec 4 réalisations.

Premiers poursuivants du Bayern, les hommes de Niko Kovac retournent dès mardi (21h00) sur le terrain, à Turin contre la Juventus pour leur premier match de la phase de groupe de la Ligue des champions.

AFP/VNA/CVN