NBA : les Spurs gagnent sans Wemby, Cleveland supplante Atlanta

Les San Antonio Spurs, privés de Victor Wembanyama, ont dominé les Portland Trail Blazers alors que les Cleveland Cavaliers ont battu les Atlanta Hawks dans un choc à l'Est, mercredi 8 avril en NBA.

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Photo : AFP/VNA/CVN

San Antonio a décroché un 61e succès cette saison en dominant à domicile Portland (112-101). Les joueurs de Mitch Johnson signent leur meilleur bilan depuis 2017.

San Antonio engrange

Victime lundi 6 avril contre Philadephie d'une "contusion au niveau d'une côte à gauche", Victor Wembanyama n'est pas apparu sur le parquet.

Le Français de 22 ans doit disputer au moins un match sur les deux rencontres restantes avant la fin de la saison régulière dimanche pour pouvoir prétendre à une des récompenses individuelles, comme celle de défenseur de l'année et surtout de MVP de la saison régulière.

Il a reçu mardi 7 avril à cet égard l'hommage de Lebron James. "Il est clairement dans la course" face à Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic et Nikola Jokic, a ainsi estimé le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA dans un épisode de son podcast.

Contre les Blazers, les Spurs étaient également privés de leur arrière Stephon Castle, élu rookie de l'année en 2025. Ils ont pu compter sur les 25 points et sept passes de De'Aaron Fox.

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La franchise texane, assurée de terminer 2e de la Conférence Ouest, pourrait retrouver ces mêmes Blazers au premier tour des play-offs si ceux-ci accrochent la 8e place.

Cleveland renverse Atlanta

À la maison, Cleveland a battu Atlanta (122-116), renversant la rencontre grâce à un troisième quart-temps remporté 44-20.

Donovan Mitchell a guidé les Cavaliers avec 31 points (12/19 au tir). Evan Mobley a imposé sa présence dans la raquette avec 22 points et 19 rebonds, bien épaulé par James Harden (21 points) et Jarrett Allen (16 points).

En face, Nickeil Alexander-Walker a inscrit 25 points et Jonathan Kuminga en a ajouté 24 en sortie de banc, tandis que Jalen Johnson a compilé 12 points, 11 rebonds et six passes avant de sortir pour accumulation de fautes.

Pour la première fois de sa jeune carrière, le Français Zaccharie Risacher n'est pas entré en jeu sur décision de son entraîneur Quin Snyder.

Les deux franchises vont se retrouver dès vendredi 10 avril, cette fois en Géorgie, avec un fort enjeu. Si les Cavs veulent chiper la 3e place des Knicks à l'Est sur le gong, les Hawks, en 5e position dans cette même Conférence, voudront eux valider officiellement leur ticket pour les play-offs.

AFP/VNA/CVN