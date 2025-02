Algérie : deux projets d'extension du métro d'Alger seront réceptionnés en 2026

Il s'agit de la ligne Aïn Naâdja-Baraki et de la ligne El-Harrach-Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, a déclaré samedi le ministre algérien des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, cité par l'APS. Les travaux de génie civil sur les deux lignes sont terminés, tandis que les travaux relatifs aux étapes restantes, notamment l'équipement et les systèmes, se poursuivent à un rythme soutenu, en vue de livrer les deux projets durant le deuxième semestre de 2026, a précisé M. Rekhroukh. La longueur actuelle du métro d'Alger en service est de 19 km. Celui-ci devrait, à moyen terme, s'étendre sur 90 km grâce auxdits projets, d'après l'APS.

Xinhua/VNA/CVN