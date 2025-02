Israël élargit son opération en Cisjordanie

L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué que des forces importantes de l'armée, de l'agence de sécurité Shin Bet et de la police des frontières avaient commencé à opérer pendant la nuit à Nour Shams. Le camp, situé dans le gouvernorat de Tulkarm, dans le nord-ouest de la Cisjordanie, a été au centre de récents raids. L'armée a indiqué que ses forces avaient abattu plusieurs militants et arrêté d'autres personnes. À en croire le ministère palestinien de la Santé, une femme enceinte a été tuée par des tirs israéliens. Le Croissant-Rouge a déclaré que deux autres personnes avaient été grièvement blessées par balles. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé dans un communiqué que l'opération visait à "écraser les infrastructures terroristes" en Cisjordanie. L'armée israélienne a lancé cette campagne majeure à Jénine le 21 janvier et l'a étendue la semaine dernière à la ville de Tammun, au sud-est de Jénine.

Xinhua/VNA/CVN