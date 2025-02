Le Liban annonce la formation d'un nouveau gouvernement

Selon la chaîne de télévision locale al-Jadeed, M. Salam a déclaré aux journalistes au palais présidentiel que le nouveau gouvernement serait axé sur les réformes, ce qui est la seule voie pour sauver le Liban. Le gouvernement mettra en œuvre l'accord de Taëf de 1989 qui a mis fin à la guerre civile au Liban, adoptera des réformes financières et économiques et garantira l'indépendance du système judiciaire, a-t-il déclaré. "Le gouvernement doit garantir la sécurité et la stabilité en appliquant la résolution 1701 des Nations unies et en supervisant le retrait d'Israël, parallèlement aux efforts de reconstruction. Il ne s'agit pas d'une simple promesse, mais d'un engagement", a déclaré M. Salam. Le gouvernement s'efforcera de rétablir la confiance entre le Liban et la communauté internationale et entre l'Etat et les jeunes, a-t-il déclaré, précisant qu'il travaillerait en étroite collaboration avec le président Joseph Aoun "pour lancer une initiative de reconstruction nationale pour le Liban". Début janvier, M. Aoun, ancien chef de l'armée libanaise, a été élu 14e président du Liban, mettant fin à un vide présidentiel de deux ans qui avait paralysé le système politique du pays. Quelques jours plus tard, M. Salam, juge président de la Cour internationale de Justice siégeant à La Haye, a été nommé Premier ministre du Liban et chargé de former un nouveau gouvernement.

Xinhua/VNA/CVN