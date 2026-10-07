Alerte sur de faux sites proposant des circuits d’exploration de Son Doong

Oxalis Adventure a mis en garde le 7 octobre contre l’apparition de plusieurs faux sites web utilisant des noms de domaine proches de celui de son site officiel pour proposer des circuits d’exploration de la grotte de Son Doong, faisant courir aux touristes un risque de confusion et de pertes financières.

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Selon Nguyen Chau A, directeur général d’Oxalis Adventure, ces sites reproduisent presque intégralement l’interface, les images et les contenus du site officiel de l’entreprise. Certains utilisent également l’intelligence artificielle pour générer leurs contenus, leur donnant une apparence professionnelle et les rendant difficiles à distinguer sans vérification attentive.

Oxalis Adventure a notamment identifié les faux sites oxadventur.com, oxadventura.com et oxadventure.shop. Ils diffusent en outre des publicités sur Google pour cibler les personnes recherchant des informations ou souhaitant réserver un circuit à Son Doong.

Photo : VNA/CVN

Oxalis Adventure précise que la procédure officielle de réservation n’exige aucun paiement immédiat. Après réception de la demande, un conseiller contacte directement le client pour vérifier ses informations, le conseiller et évaluer sa condition physique. Le paiement n’intervient qu’après ces étapes et confirmation de son aptitude à participer au circuit.

D’une durée de six jours et cinq nuits, le circuit est ouvert aux personnes âgées de 18 à 70 ans, avec un maximum de 10 participants par groupe, de janvier à août chaque année. Son tarif actuel est de 3.000 dollars, soit environ 80 millions de dongs par personne. Les circuits sont actuellement réservés jusqu’à fin 2028.

Oxalis Adventure recommande aux voyageurs de vérifier attentivement le nom de domaine, les informations sur l’organisateur et la procédure de paiement, et de ne jamais transférer d’argent avant d’avoir vérifié ces éléments.

L’entreprise prévoit de signaler l’affaire au Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme de Quang Tri ainsi qu’à la police pour coordination dans les vérifications et le traitement de l’affaire conformément à la réglementation.

VNA/CVN