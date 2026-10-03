Ninh Vân, écrin poétique de la côte

Située sur la péninsule de Hon Mèo, dans la commune de Ninh Hòa, province de Khanh Hoà (Centre), la baie de Ninh Vân est l’un des plus beaux paradis balnéaires du Vietnam, où les visiteurs s’immergent dans une nature paisible, préservée et romantique.

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Photos : KH/CVN

À environ 60 km au nord du centre-ville de Nha Trang, la baie de Ninh Vân est souvent comparée à un “paradis sur terre” grâce à sa beauté sereine, nichée entre mer et montagnes. Bien qu’exploitée pour le tourisme, elle a réussi à préserver son caractère sauvage. Sa longue plage naturelle, sa végétation verdoyante toute l’année et son climat doux en font une destination très attrayante.

La meilleure période pour visiter la baie de Ninh Vân se situe entre juin et septembre, pendant la saison sèche, lorsque le temps est ensoleillé et que la mer est calme. C’est également la période idéale pour visiter Nha Trang. À ce moment-là, il est facile de rejoindre la baie en bateau et de participer aux activités nautiques sans être gêné par les conditions météorologiques.

Le site se distingue par ses nombreux rochers aux formes étranges, sculptés par le temps et les intempéries, qui lui confèrent un charme unique. Pour les amateurs de nature, Ninh Vân est une destination idéale, offrant une variété d’activités, allant des aventures sportives aux expériences plus douces et contemplatives.

Entre détente et aventure

La baie séduit par sa plage paisible et son rythme de vie isolé, loin de l’agitation urbaine. Contrairement aux stations balnéaires classiques, l’expérience est ici centrée sur le repos et la découverte de l’océan.

Photo : KH/CVN

Venir à Ninh Vân sans se baigner ou faire de la plongée pour admirer les récifs coralliens serait un véritable regret. La plage est vaste et la mer, rarement touchée par les tempêtes, est sûre pour les voyageurs. Se laisser porter par les eaux limpides, contempler l’horizon, le soleil doré et les coraux multicolores permet de se reconnecter à la nature et d’oublier le stress du quotidien.

Les touristes peuvent également s’essayer à des activités à sensations fortes comme le surf ou le stand-up paddle (SUP). C’est l’occasion de repousser ses limites, de retrouver une sensation de liberté et de profiter pleinement de ces moments ludiques.

Les levers et couchers de soleil y sont tout simplement inoubliables. Commencer la journée sous les premiers rayons illuminant la mer et la terminer en contemplant l’astre disparaître derrière les vagues procure une sensation de sérénité profonde.

La plage de Ninh Vân est aussi un lieu idéal pour camper ou organiser un pique-nique en famille ou entre amis. Il suffit d’apporter quelques mets pour profiter d’un cadre paisible, du bruit apaisant des vagues et d’un moment suspendu entre ciel et mer.

Flâner dans le village de pêcheurs et découvrir le quotidien des habitants est également une expérience enrichissante. À tout moment de la journée, le site offre un paysage digne d’une peinture, à la fois simple, authentique et chaleureux.

Enfin, une visite ne serait pas complète sans un repas au bord de l’eau. Que ce soit dans un restaurant à la lumière des bougies ou lors d’un pique-nique improvisé, savourer des spécialités locales en écoutant le doux murmure des vagues est une expérience à ne pas manquer.

Nguyên Thành/CVN