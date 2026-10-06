Quang Ninh vise plus de 23 millions de visiteurs en 2026

Avec une offre touristique diversifiée, des programmes promotionnels et une série d’événements culturels, sportifs et touristiques, Quang Ninh (Nord) entend renforcer son attractivité durant les derniers mois de l’année et atteindre son objectif de plus de 23 millions de visiteurs en 2026.

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Photo : VNA/CVN

D’ici à la fin de 2026, la ville de Quang Ninh poursuivra l’organisation d’une série d’événements culturels, sportifs et touristiques, ainsi que ses activités de promotion et de valorisation de la destination. Elle travaillera également avec les entreprises du secteur pour mettre en œuvre un programme de stimulation touristique automne-hiver, en diversifiant les produits et les expériences proposés aux visiteurs vietnamiens et étrangers.

Le programme de stimulation touristique automne-hiver 2026, qui se poursuivra jusqu’à fin décembre, ne mise pas uniquement sur les réductions tarifaires dans les établissements d’hébergement, mais aussi sur des formules combinant plusieurs services afin d’enrichir l’expérience des visiteurs.

Plus de 20 établissements hôteliers de trois à cinq étoiles proposent des réductions de 20% à plus de 60%, assorties de services tels que le petit-déjeuner, les repas, les boissons, les soins de bien-être et diverses prestations destinées aux clients. Mường Thanh Luxury Ha Long Centre Hotel applique ainsi une réduction de 55%, FTE Hạ Long de 46 à 60%, À La Carte Ha Long de 40% et Hoàng Gia Ha Long de 30 à 40%. Certains établissements proposent également des forfaits combinant hébergement et services, au-delà de la simple réduction du prix des chambres.

Les restaurants et autres prestataires touristiques participent eux aussi au programme à travers diverses offres promotionnelles. Chã Village Ha Long propose notamment une réduction de 50% sur les boissons, tandis que certains établissements offrent des boissons ou appliquent directement des réductions sur leurs services.

La participation coordonnée des entreprises contribue ainsi à créer une chaîne de produits associant hébergement, restauration, visites et activités, renforçant l’attractivité de Quang Ninh au cours des derniers mois de l’année.

Parallèlement au programme de stimulation, la ville poursuivra l’organisation de nombreuses activités culturelles, sportives et touristiques ainsi que la promotion de la destination. La combinaison de ces événements avec de nouveaux produits et des offres promotionnelles devrait inciter les visiteurs à prolonger leur séjour, à accroître leurs dépenses et à revenir à Quang Ninh.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, Quang Ninh a accueilli quelque 18,8 millions de visiteurs, dont environ 4,21 millions de touristes internationaux. Les recettes touristiques sont estimées à 56.400 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Les marchés internationaux se diversifient, avec des visiteurs originaires notamment de Chine, de République de Corée, du Japon, de Taïwan (Chine), d’Inde, des pays de l’ASEAN, d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Australie. Les touristes chinois représentent actuellement plus de 35% de la fréquentation internationale. Les visiteurs arrivent à Quang Ninh par voie terrestre, aérienne et maritime. Au cours des neuf premiers mois de l’année, la province a notamment accueilli 49 navires de croisière internationaux, transportant 58.879 passagers.

Les activités de promotion et de valorisation de la destination ont été étendues aux marchés russe, australien, indien, chinois et d’Asie du Sud-Est. La ville a renforcé sa coopération avec des partenaires vietnamiens et étrangers, notamment en signant des accords de coopération dans les domaines de la culture et du tourisme avec la région autonome zhuang du Guangxi et la province du Fujian, en Chine. Elle organise également des conférences, des programmes de découverte et des actions de promotion des destinations et produits touristiques de Quang Ninh.

Parallèlement, la ville facilite l’organisation par les agences de voyages de circuits destinés aux visiteurs internationaux pour leurs séjours, leurs visites et leurs activités de découverte. Elle renforce également la coordination entre les autorités compétentes, les administrations locales et les entreprises afin de veiller au respect de la réglementation et de maintenir un environnement touristique sûr, civilisé et accueillant.

Avec ce programme de stimulation, le développement de nouveaux produits et les mesures destinées à améliorer la qualité des services, Quang Ninh vise à accueillir plus de 23 millions de visiteurs en 2026, pour des recettes touristiques dépassant 71.000 milliards de dôngs.

Xuân Lôc/CVN