Le Vietnam vise à porter la contribution du tourisme à 12% de son PIB d’ici 2030

Le tourisme a contribué directement à près de 8,8% du PIB du Vietnam en 2025 et a créé environ 4,41 millions d’emplois, soit 8,5% de la population active ; d’importants atouts naturels et culturels ainsi qu’une reprise vigoureuse après la pandémie ont en effet renforcé le poids du secteur dans l’économie.

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Photo : Tân Dat/CVN

L’impact de ce secteur dépasse largement le cadre des seuls hôtels et compagnies aériennes. En irriguant les transports, la restauration, le commerce, l’agriculture, la culture ou encore le divertissement, il multiplie les débouchés pour les biens et services. Cette dynamique globale constitue un moteur clé pour l’économie locale, génératrice d’emplois, de revenus et de nouvelles opportunités commerciales.

Nouveau pilier de la croissance

Le Vietnam dispose de tous les atouts pour proposer une gamme variée de produits touristiques, fort de plus de 3.200 km de côtes, d’un réseau d’îles et de baies, ainsi que de zones écologiques allant des deltas et des zones de moyenne altitude aux hauts plateaux.

Patrimoine classé, festivals, artisanat d’art, arts du spectacle et gastronomie régionale : le pays s’appuie sur la richesse de son offre culturelle pour se démarquer. Cette diversité structure une stratégie touristique axée sur la culture, la nature et les loisirs. Elle soutient également le développement du tourisme communautaire, de l’écotourisme et des voyages expérientiels.

Avant la pandémie de Covid-19, en 2019, le pays d’Asie du Sud-Est avait accueilli quelque 18 millions de visiteurs internationaux et 85 millions de touristes nationaux. Cette fréquentation record avait généré des recettes touristiques de près de 755.000 milliards de dôngs, soit environ 29 milliards de dollars au taux de change actuel, témoignant d’une évolution marquante pour le secteur.

En 2025, le nombre d’arrivées d’étrangers a augmenté de 20,4% sur un an pour atteindre près de 21,2 millions, le nombre de visiteurs nationaux s’est élevé à environ 137 millions et les recettes ont dépassé le cap du billiard de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Au cours des huit premiers mois de 2026, environ 15,9 millions d’étrangers ont voyagé au Vietnam, soit une hausse de 14,4% par rapport à l’année précédente, ce qui représente le chiffre le plus élevé enregistré sur une telle période depuis des années.

Ce rebond touristique repose sur des années d’ajustements politiques, concrétisés par la signature le 13 juin 2024 de la Décision N°509/QD-TTg par le Premier ministre approuvant le plan directeur du secteur pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2045. Ce plan vise à faire du tourisme un secteur moteur d’ici 2030 grâce à une croissance verte, consolidé en février 2025 par un plan d’action fixant le calendrier, les tâches et les ressources requises.

L’assouplissement des procédures de visa a également joué un rôle favorable. La résolution gouvernementale N°44/NQ-CP du 7 mars 2025 accorde une exemption de visa de 45 jours aux ressortissants de 12 pays, tandis que la résolution N°229/NQ-CP du 8 août 2025 prolonge cette mesure pour ces mêmes pays - dans une optique de relance - pour la période allant du 15 août 2025 au 14 août 2028.

La connectivité s’améliore également. Le réseau autoroutier s’est étendu entre les principaux pôles et destinations, les compagnies aériennes ont ouvert de nouvelles lignes, et les infrastructures ferroviaires, fluviales et portuaires (notamment pour le tourisme) attirent davantage d’investissements. L’offre d’hébergement, les complexes de villégiature et les sites de loisirs se sont rapidement développés, offrant ainsi un plus large choix aux visiteurs.

Les opérateurs diversifient également leurs activités au-delà du tourisme balnéaire, des circuits patrimoniaux et des voyages culturels. De nombreuses localités proposent des produits liés au tourisme communautaire, agricole, écologique, sportif, au bien-être et au secteur MICE, ainsi que des offres d’économie nocturne et des expériences axées sur la gastronomie, les festivals et les villages d’artisanat. La valorisation des ressources locales pour répondre à la nouvelle demande a permis d’allonger la durée des séjours et d’augmenter les dépenses des visiteurs.

Les stratégies marketing ont été repensées pour cibler des marchés émetteurs spécifiques. Le Vietnam a promu son image à l’étranger grâce à des salons professionnels, des événements promotionnels, des plateformes numériques et des partenariats avec des entreprises et organisations internationales. Les outils numériques sont de plus en plus utilisés pour la gestion des destinations, les services d’information, la promotion et l’amélioration de l’expérience visiteur.

Photo : VNA/CVN

En somme, le secteur a évolué : il ne se contente plus d’exploiter les ressources existantes, mais réorganise les espaces touristiques, les produits, les marchés et les modes de gestion. Cette transformation ouvre la voie à une nouvelle phase de croissance, marquée par des exigences accrues en matière de qualité et de valeur ajoutée.

Priorité à la qualité pour la prochaine phase

La Résolution N°26-NQ/TW du Politburo, datée du 22 août 2026, préconise de faire du tourisme un secteur économique de pointe et de faire évoluer le modèle actuel - axé sur le volume - vers la qualité, l’efficacité et la valeur ajoutée. Elle fixe pour objectif une contribution directe au PIB de 10 à 12% d’ici 2030, l’accueil de 45 à 50 millions de visiteurs étrangers et de 160 millions de visiteurs nationaux, ainsi qu’un chiffre d’affaires total compris entre 80 et 90 milliards de dollars.

Le plan d’action du gouvernement, promulgué via la Résolution N°263/NQ-CP le 7 septembre 2026, en définit les modalités de mise en œuvre. Les priorités incluent l’amélioration des mécanismes et des politiques, le développement des infrastructures et de produits à forte valeur ajoutée, le renforcement de la main-d’œuvre, l’intensification de la promotion et de la stratégie de marque, l’accélération de la transformation numérique, l’innovation et la transition écologique, ainsi qu’une meilleure coordination régionale et une gestion optimisée des destinations. L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans une volonté de croissance rapide mais durable et d’accroissement de la contribution économique du secteur.

Plus récemment, le 10 septembre, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a dévoilé un scénario de croissance à deux chiffres, détaillant les actions à mener pour accélérer l’expansion durant les derniers mois de 2026 ainsi que les orientations pour la période 2027-2030.

Selon ce scénario, le Vietnam vise à accueillir entre 25 et 27 millions de visiteurs étrangers et entre 150 et 153 millions de touristes nationaux en 2026, pour des recettes estimées entre 1,125 et 1,23 billiard de dôngs. Le secteur devrait ainsi soutenir l’objectif national d’une croissance du PIB d’au moins 10% pour l’année en cours.

VNA/CVN