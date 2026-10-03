British Guild of Travel Writers

Cát Tiên : un circuit vietnamien finaliste d’un prix international du tourisme

La British Guild of Travel Writers (BGTW), association de journalistes spécialisés dans le voyage, a dévoilé les finalistes de ses International Tourism Awards 2026. Parmi eux, "Katien Ranger Patrol", un circuit de conservation dans le Parc national de Cát Tiên, seul projet vietnamien en lice.

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Le circuit "Katien Ranger Patrol", proposé par Katien Safari, une marque d’Oxalis Adventure, est finaliste du prix du "Meilleur projet touristique du reste du monde" (Best Wider World Tourism Project). Il concourt face à deux projets venus du Brésil et du Cameroun. Pour l’édition 2026, les finalistes sont répartis en trois régions.

Photo : Oxalis/CVN

Le programme associe tourisme d’exploration et conservation sur le terrain. Les participants ne se contentent pas de visiter : ils accompagnent des gardes forestiers et des experts locaux au cœur de la forêt primaire et prennent part aux patrouilles et aux activités de préservation de l’écosystème.

Selon Oxalis, les recettes financent directement la lutte contre le braconnage, notamment le retrait des pièges illégaux, le suivi de la faune par caméras de surveillance et la préservation du paysage écologique, dans l’un des hauts lieux de la biodiversité vietnamienne. Le projet crée aussi des emplois pour des habitants issus de minorités ethniques, avec un revenu stable qui réduit leur dépendance à l’exploitation illégale des ressources forestières. Les visiteurs découvrent la biodiversité en observant la faune sauvage ou ses traces (éléphants d’Asie, gaurs, calaos, primates), ce qui favorise la sensibilisation à la protection de la nature.

Photo : VNA/CVN

L’entreprise prévoit aussi de développer le village touristique communautaire de Tà Lài, dans la zone tampon du parc. Terre ancestrale des peuples autochtones Châu Ma et S’tiêng, cette région se distingue par sa riche identité culturelle et joue un rôle stratégique dans la conservation.

Oxalis Adventure est réputée pour ses expéditions durables dans le Parc national de Phong Nha - Kẻ Bàng, qui abrite Sơn Đoòng, la plus grande grotte naturelle du monde. Avec Katien Safari, elle applique son expertise opérationnelle aux standards internationaux et son modèle touristique axé sur la conservation au Parc national de Cát Tiên.

Photo : VNA/CVN

Fondée en 1960, la BGTW réunit plus de 220 professionnels du voyage accrédités : journalistes, auteurs, photographes, éditeurs, producteurs de télévision et blogueurs. Basée au Royaume-Uni, elle opère à l’échelle mondiale. Ses membres fournissent régulièrement articles, images et contenus à des médias prestigieux comme The Telegraph, The Times, National Geographic Traveler, BBC Travel et Wanderlust, ainsi qu’à des guides de référence comme Lonely Planet et Rough Guides.

Chaque projet nommé est inspecté et évalué sur place par un membre à part entière de la BGTW, puis l’ensemble des membres votent parmi les projets présélectionnés. Les prix seront remis le 2 novembre, juste avant le Salon mondial du voyage World Travel Market de Londres.

Nguyên Tùng/CVN