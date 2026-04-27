51e anniversaire de la Réunification nationale

Les dirigeants au chevet des familles méritantes à Ninh Binh et Huê

À l’occasion du 51 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que de la Journée internationale du Travail, une délégation de travail du Parti et de l’État s’est rendue, lundi 27 avril au matin, dans la province de Ninh Binh (Nord) pour offrir des présents à des Mères vietnamiennes héroïques, des Héros des forces armées populaires, ainsi qu’à des familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs défavorisés de la localité.

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Photo : VNA/CVN

Dans le quartier de Phu Ly, la délégation conduite par Bùi Thi Minh Hoài, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a rendu visite à la Mère vietnamienne héroïque Trân Thi Sach, née en 1920. Elle lui a exprimé sa profonde gratitude pour les sacrifices immenses consentis par sa famille au service de la libération nationale et de la défense de la Patrie.

Bùi Thi Minh Hoài a formulé des vœux de santé et de longévité à l'égard de la centenaire, tout en soulignant que le Parti, l'État et le peuple restent toujours reconnaissants envers les personnes méritantes. La Mère Tran Thi Sach a cinq enfants, dont deux fils sont tombés au champ d'honneur en tant que martyrs.

Poursuivant sa tournée, la délégation est également allée visiter le Héros des forces armées populaires, Nguyên Thiên Tinh, résidant dans le quartier de Phu Van, en saluant ses exploits et ses contributions remarquables à la cause de la défense de la Patrie.

À cette occasion, des cadeaux ont été remis à 200 familles bénéficiaires de politiques sociales, à des personnes démunies, ainsi qu’à des travailleurs et ouvriers en difficulté de la province de Ninh Binh.

Le même jour, Trinh Van Quyêt, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses du Parti, a rendu visite et offert des cadeaux à des familles bénéficiaires de politiques sociales, à des ménages démunis et à des travailleurs en difficulté de Hue.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une rencontre avec les habitants du quartier de My Thuong, il a rendu hommage aux Mères vietnamiennes héroïques ainsi qu’aux habitants de Hue tombés pour l’indépendance et la liberté de la patrie.

Il a souligné que Huê, devenue une ville relevant directement de l’autorité centrale et première cité patrimoniale du pays, entrait dans une nouvelle phase de développement prometteuse.

Le responsable a adressé ses vœux de santé et de sérénité aux Mères vietnamiennes héroïques, les appelant à continuer d’incarner des exemples lumineux pour les générations futures.

Trinh Van Quyêt a exhorté l'ensemble du système politique local à poursuivre avec rigueur la mise en œuvre des politiques préférentielles envers les personnes ayant rendu des services à la nation. Il a insisté sur l'importance de ne négliger aucun cas, en accordant une attention particulière aux Mères héroïques, aux invalides de guerre et aux contributeurs âgés, avec pour objectif que chaque famille concernée puisse jouir d'un niveau de vie au moins égal à la moyenne locale.

À cette occasion, Trinh Van Quyêt, aux côtés de représentants de la Confédération générale du travail du Vietnam, de l’Association des anciens combattants du Vietnam, de la Croix-Rouge du Vietnam et des autorités de Hue, a offert des cadeaux à 100 ménages pauvres, quasi-pauvres ou en difficulté, ainsi qu’à 100 travailleurs et ouvriers du quartier de My Thuong et de la ville de Huê.

VNA/CVN