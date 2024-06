Un responsable onusien souligne les menaces terroristes persistantes en Somalie

James Swan, chef de la Mission d'assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM), a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies que le gouvernement somalien accordait la priorité à la sécurité et à la lutte contre les combattants d'Al-Shabaab sur de nombreux fronts.

"Pour sa part, Al-Shabaab reste déterminé à poursuivre ses attaques terroristes sans se soucier des pertes en vies humaines", a-t-il indiqué. "Je condamne ces attaques terroristes et présente mes condoléances aux familles des victimes".

M. Swan, qui est également le représentant spécial par intérim du secrétaire général pour la Somalie, a informé les membres du Conseil que plus de 3,8 millions de personnes étaient toujours déplacées dans le pays, ajoutant que "les conditions météorologiques extrêmes, l'insécurité et les épidémies accroissaient la demande d'aide pour sauver des vies".

Soulignant que ces défis pouvaient être relevés grâce à des investissements visant à renforcer la "résilience à long terme" des communautés, des infrastructures et de l'économie, M. Swan a exhorté les partenaires internationaux à fournir des fonds pour répondre aux besoins humanitaires, étant donné que le plan de réponse aux besoins humanitaires de 2024, qui nécessite 1,6 milliard de dollars américains, n'est financé qu'à 24%.

"Au rythme actuel, l'impact du changement climatique dépasse notre capacité à soutenir l'adaptation et la réponse humanitaire", a-t-il déclaré.

M. Swan a également abordé les tensions entre l'Éthiopie et la Somalie, exhortant les deux pays à résoudre leurs différends de manière pacifique. "J'encourage la Somalie et l'Éthiopie à résoudre cette question de manière pacifique, conformément aux principes de souveraineté et d'intégrité territoriale inscrits dans la charte des Nations unies et dans le droit international", a-t-il ajouté.

