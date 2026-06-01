La musique au service de l’amitié Vietnam - Pologne

Un concert exceptionnel intitulé "The Flow of Music" (Le Flux de la musique) a eu lieu le 31 mai au Théâtre Ho Guom à Hanoï, à l’occasion du 76 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Pologne (1950-2026).

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Photo: VNA/CVN

Organisé par l’Association vietnamienne de musique classique, en collaboration avec l’ambassade de Pologne au Vietnam, l’événement a célébré les liens d’amitié de longue date entre les deux pays, tout en mettant en lumière le pouvoir de la musique comme vecteur de dialogue et de rapprochement entre les peuples.

Prenant la parole lors de la soirée, l’ambassadrice de Pologne au Vietnam, Joanna Skoczek, a souligné que la musique est un langage universel capable de dépasser les frontières, les générations et les différences culturelles. Elle a également rappelé l’apport remarquable des compositeurs polonais, de Fryderyk Chopin à Krzysztof Penderecki, au patrimoine musical mondial.

Le programme s’est articulé autour de deux récitals de piano interprétés par le pianiste polonais Rafał A. Łuszczewski et son homologue vietnamien Nguyen Viet Trung. Le premier a proposé des œuvres de Brahms, de Chopin et de Richard Addinsell, tandis que le second a interprété des compositions de Schubert, Prokofiev et Chopin.

Pensé comme une rencontre musicale entre deux générations d’artistes, le concert a offert au public un voyage empreint de partage, de dialogue et de compréhension mutuelle, reflétant l’esprit d’amitié qui unit le Vietnam et la Pologne.

Artiste Steinway depuis 2003, Rafał A. Łuszczewski est reconnu sur la scène internationale pour ses interprétations de l’œuvre de Chopin. De son côté, le jeune pianiste Nguyên Viet Trung, lauréat du Festival national de piano de Pologne en 2021, compte parmi les talents les plus prometteurs de la nouvelle génération de musiciens vietnamiens.

VNA/CVN