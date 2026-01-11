Le PM assiste au lancement de projets éducatifs majeurs dans des régions montagneuses

Dans l’après-midi du 11 janvier, dans la province de Thai Nguyên, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la mise en chantier des projets d’investissement dans les infrastructures du Lycée des régions montagneuses du Viêt Bac et des écoles préparatoires universitaires relevant du ministère des Affaires ethniques et religieuses, à l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti.

S’inscrivant dans la mise en œuvre concrète du Programme national de développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques, le ministère des Affaires ethniques et religieuses a approuvé cinq projets d’un investissement total de plus de 750 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

En 2025, le ministère des Affaires ethniques et religieuses a mis en œuvre deux projets au profit de l’École préparatoire universitaire centrale de Viêt Tri (province de Phu Tho) et de l’École préparatoire universitaire centrale ethnique de Nha Trang (province de Khanh Hoa).

Le lancement simultané de trois projets d’infrastructures pour le Lycée des régions montagneuses du Viêt Bac, l’École préparatoire universitaire de Hô Chi Minh-Ville et l’École préparatoire universitaire ethnique de Sâm Son (province de Thanh Hoa) vise à saluer le XIVᵉ Congrès national du Parti.

Les ouvrages devraient être inaugurés en septembre 2026, afin d’accueillir les élèves à la nouvelle année scolaire.

Le Premier ministre a affirmé que ces projets, ainsi que la construction de 248 internats dans les zones frontalières terrestres, revêtent une importance majeure, traduisant la vision stratégique du Parti et de l’État en matière de développement socio-économique, de défense et de sécurité pour les régions montagneuses et les minorités ethniques, dans l’esprit de "ne laisser personne de côté".

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a souligné que les ressources humaines constituent le facteur déterminant du succès ou de l’échec d’une nation. Selon lui, pour les régions habitées par des minorités ethniques et montagneuses, l’éducation et la formation revêtent une importance toute particulière. L’investissement dans les infrastructures éducatives dans ces régions représente un investissement en faveur de l’égalité d’accès à l’éducation, créant des parcours d’apprentissage durables et continus pour tous les élèves, et contribuant à la formation de ressources humaines de qualité pour l’avenir du pays.

Le Premier ministre a appelé à faire de ces établissements des lieux de transmission du savoir, de préservation de l’identité culturelle des 54 ethnies du Vietnam, tout en nourrissant les aspirations et les rêves des élèves issus des régions montagneuses.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis 60 cadeaux à des élèves issus des minorités ethniques ainsi qu’à des élèves excellents et exemplaires du Lycée des régions montagneuses Viêt Bac. Il a également offert à l’établissement trois salles de classe dédiées aux langues étrangères, aux arts et aux technologies de l’information. Le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, a lui aussi remis 50 cadeaux à des élèves excellents et exemplaires du Lycée des régions montagneuses Viêt Bac.

VNA/CVN