Une séance de quatre heures pour la première législature de l’AN

Convoquée après les élections générales du 6 janvier 1946, la première session de la première législature de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam ne dura que quatre heures, dans un contexte de fortes tensions militaires, politiques et diplomatiques.

>> L’Assemblée nationale, expression de l’intelligence et des aspirations de la nation

>> L’Assemblée nationale appelée à poursuivre le renouvellement de la pensée législative

Photo : Archives/CVN

Après la Révolution d’Août, la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui la République socialiste du Vietnam), proclama son indépendance, sans pour autant bénéficier d’une reconnaissance internationale large. Au Sud, les forces françaises ouvrirent le feu pour reprendre Saïgon (aujourd’hui Hô Chi Minh-Ville) dès le 23 septembre 1945, avant d’étendre les opérations au Sud et au Centre-Sud. Au Nord, les troupes chinoises de Chiang Kai-shek (1887-1975) demeuraient stationnées au nord du 16e parallèle au titre du désarmement des Japonais.

Parallèlement, des tractations entre Français et troupes de Chiang Kai-shek en vue du déploiement de forces françaises au Nord faisaient peser une menace directe sur la souveraineté du jeune pouvoir.

Dans le pays, l’économie était exsangue après la famine de 1945. Les caisses de l’État étaient presque vides et plus de 90% de la population était analphabète. Sur le front politique, le Viêt Quôc et le Viêt Cách intensifiaient leurs actions, contestaient les résultats des premières élections générales du 6 janvier 1946 et exigeaient la formation d’un nouveau gouvernement avant même la première réunion de l’Assemblée.

Dans ce contexte, la première législature de l’AN fut convoquée pour une session inaugurale de quatre heures, afin de trancher les questions urgentes d’organisation de l’appareil d’État après les premières élections générales.

Selon l’ouvrage Histoire de l’Assemblée nationale du Vietnam (Éditions Politiques), l’absence de séance aurait privé le pouvoir révolutionnaire de base juridique pour exister et agir ; à l’inverse, une réunion tenue dans la division aurait risqué de provoquer une crise politique majeure. Chaque pas devait arbitrer entre principes démocratiques et exigence de survie nationale.

Le matin du 2 mars 1946, la première session de l’Assemblée de la République démocratique du Vietnam s’ouvrit à l’Opéra de Hanoï. Près de 300 députés de toutes les régions étaient présents. Certains élus du Sud et du Centre-Sud manquaient à l’appel en raison des combats. D’autres étaient absents car engagés dans la direction de la résistance locale.

Union unanime

Vers 08h40, le Président Hô Chi Minh fit son entrée. À l’ouverture officielle, il souligna la portée des élections générales du 6 janvier 1946 et affirma que l’AN était l’émanation de la volonté et de la participation du peuple tout entier.

Dans son rapport introductif, le Président Hô Chi Minh insista sur le succès des élections générales du 6 janvier, qui "montra au monde et au pays notre union unanime". Il proposa d’élargir l’Assemblée à 70 sièges supplémentaires destinés aux patriotes et aux intellectuels revenant de l’étranger.

Le Président Hô Chi Minh souligna que "les députés de cette Assemblée ne représentaient pas un parti, mais la nation vietnamienne tout entière. Cette union attestait que la force du peuple s’était soudée en un bloc".

Au cours de la séance, le Président Hô Chi Minh dressa aussi le bilan de six mois d’action du gouvernement provisoire d’union : effort de résistance, lutte contre la disette par l’augmentation de la production, organisation des élections générales. Il reconnut devant l’AN que bien des chantiers majeurs restaient à conduire, mais que les contraintes du moment avaient empêché d’aller plus loin.

Au nom de l’ancien gouvernement, le Président Hô Chi Minh promit à l’AN, au futur exécutif et à la nation de "mettre toutes ses capacités au service de la Patrie". Compte tenu des circonstances, il demanda à l’AN d’avancer rapidement et annonça que le gouvernement provisoire d’union remettait ses pouvoirs à l’Assemblée pour la formation d’un nouveau gouvernement.

Naissance du gouvernement d’union et de résistance

Photo : Archives/CVN

Lors de sa première session, l’AN entérina la création du gouvernement d’union et de résistance. La liste des membres fut présentée puis adoptée dans la matinée.

Selon l’architecture annoncée, les ministères régaliens de l’Intérieur et de la Défense étaient confiés à des personnalités indépendantes, sans affiliation partisane. Les autres portefeuilles revinrent à des représentants de diverses formations politiques, réunis au sein de l’exécutif.

Le gouvernement d’union et de résistance rassembla une large palette de forces politiques, avec pour mandat d’organiser l’appareil d’État alors que le pays, tout juste indépendant, affrontait la guerre et de lourdes difficultés.

À 13h10, la première session de la première législature de l’AN fut levée. Le Président Hô Chi Minh conclut en appelant chacun à regagner sa localité avec un esprit d’unité, de résistance, de détermination et de confiance dans la réussite.

Le temps de travail effectif ne dura qu’environ quatre heures, sans longs débats ni ordre du jour volumineux. Dans cet intervalle resserré, l’Assemblée adopta des décisions cardinales, dont la délégation de l’autorité exécutive au gouvernement d’union et de résistance, la mise en place d’un mécanisme de contrôle des pouvoirs et l’affirmation de principes de pratique démocratique, alors que la guerre menaçait.

Dans son édition du 5 mars 1946, le journal Su Thât (Vérité) établit un parallèle avec la conférence de Diên Hông, organisée en 1284 par le roi Trân Thánh Tông (1240-1290), rappelant qu’une réunion d’urgence avait, plus de six siècles auparavant, préludé à la défaite de cinq cent mille envahisseurs mongols. Le quotidien nota que l’AN s’était réunie tambour battant, près de trois cents délégués convergeant vers la capitale au nom du peuple tout entier pour sceller l’unité de combat. Les élus repartirent, écrivait il, porteurs de la résolution de tout un peuple, confiants dans le leadership du chef de la nation et dans l’avenir d’indépendance et de liberté. Le gouvernement, l’AN et la population firent front commun, décidés à lutter et à vaincre.

La première législature de l’AN s’étendit sur plus de quatorze ans, avec douze sessions tenues de 1946 à 1960, dans un contexte mêlant guerre contre la colonisation française et réformes démocratiques. Durant cette période, l’AN statuait sur de grands dossiers liés à l’organisation de l’État, à la conduite de la résistance et à la reconstruction du Nord après 1954.

Phuong Nga/CVN