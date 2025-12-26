2026, une année d’accélération pour la mise en œuvre de la Résolution 57

Le 26 décembre au matin, à Hanoï, le ministère des Sciences et des Technologies a organisé une conférence bilan de l’année 2025 et de déploiement des missions pour 2026. Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung y a assisté et a prononcé un discours.

>> Résolution 57 : la transformation numérique se diffuse jusqu’à chaque citoyen

>> Les sciences et l'innovation érigées en moteurs de croissance sous l'égide de la Résolution 57

>> Résolution 57 : de nouvelles opportunités pour les entreprises du numérique

Photo : VNA/CVN

Lors de l’ouverture de la conférence, le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hung, a indiqué que l’année 2025 avait marqué la convergence des trois piliers que sont les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique. Ces trois piliers ont été consacrés à un niveau élevé par la Résolution N°57 du Bureau politique sur les percées dans le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, ainsi que par l’adoption de plusieurs lois concernées et leur attribution à un ministère unique chargé de la gestion.

L’année 2025 est la première au cours de laquelle le secteur des sciences et technologies met en œuvre la Résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique sous la direction directe et unifiée du plus haut niveau du système politique, le secrétaire général du Parti assumant la présidence du Comité central de pilotage.

En seulement dix mois après la fusion avec le ministère de l’Information et de la Communication, le ministère des Sciences et des Technologies a présenté des conseils au gouvernement et soumis à l’Assemblée nationale l’adoption de dix lois et d’une résolution, tout en contribuant à la promulgation de 23 décrets, 16 résolutions, 41 décisions et une directive du Premier ministre, ainsi qu’à l’édiction de 50 circulaires d’application, permettant de lever rapidement les blocages institutionnels et politiques.

En 2025, l’ampleur et l’efficacité économiques de l’ensemble du secteur continuent de croître fortement, avec un chiffre d’affaires atteignant près de 5,5 millions de milliards de dôngs, une contribution au budget de l’État de 115.000 milliards de dôngs et une contribution directe au PIB de 1,4 million de milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la conférence, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a affirmé que le ministère des Sciences et des Technologies avait pleinement joué son rôle de chef de file dans la mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW, précisant que le volume de travail était très important, avec 473 missions, dont la majorité avait été accomplie.

Il a insisté sur la nécessité de faire rapidement entrer les institutions dans la pratique, d’investir dans les infrastructures, les données, les technologies stratégiques et les ressources humaines de haute qualité, de placer les entreprises au cœur du système national d’innovation et d’assurer une articulation étroite entre les sciences et technologies et la transformation numérique…

En réponse, le ministre Nguyên Manh Hùng a souligné que le ministère des Sciences et des Technologies considère l’année 2026 comme une année d’accélération de la mise en œuvre de la Résolution 57, marquant un passage résolu de l’édification institutionnelle à l’obtention de résultats concrets, mesurables et clairement perceptibles en termes de croissance économique et de qualité de vie de la population.

VNA/CVN